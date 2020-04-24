曾在經典韓劇《大長今》中參與演出的南韓40歲女星李葉璽(이잎새)，近日宣布嫁給交往兩年的企業家男友，網路上流出多張性感的V領婚紗引起網友熱烈討論。

李葉璽除了演過《大長今》外，她也曾在《李祘》、《獄中花》中出現過，但自2016年後便沒再推出過作品，幾乎過著引退的生活。

直到近日傳出結婚的消息吸引網友注意，而在公開得婚紗照中，她穿著性感的透視深V禮服，胸前薄紗的設計讓美胸深溝若影若現十分性感，網友看到也紛紛送上祝福大讚她的身材維持得超好。

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