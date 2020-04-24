斑斕花磚、鮮豔色彩的異國情調幻化為WAVE SHINE 2020春夏泳裝新品！亞洲女性美波泳裝品牌首選WAVE SHINE在本週推出2020年春夏新品，以神祕國度摩洛哥演繹發想，融合當地特色的獨特炫彩圖騰、幾何圖形針織技術與北非自然風情，顛覆既有泳裝印象，於布質、織法與剪裁再創突破。

WAVE SHINE 2020年春夏新品設計，以具有迷幻魅力的摩洛哥為靈感，將時尚大師鍾愛的北非風情轉化為獨特風韻的泳裝設計，呈現於印花、布質與織法，將斑斕花磚、熱帶繁花與地中海景致，結合五大色系貴族綠、經典藍、暗玫瑰色、油桃色與金黃色，共創獨特的迷人印花；於布料挑選上，也巧妙呼應摩洛哥風貌，以北非獨特的建築樣貌，挑選混合幾何圖紋的泡泡布與三角布，以及擁有金屬光澤的珠光布展演北非特色琉璃杯；更於泳裝配件上，運用小麥稻穗金飾及木質扣環為泳裝增添摩洛哥原始自然的獨特韻味，透過泳裝一窺北非的明媚風光，呈現濃厚的獨特異國風情。

WAVE SHINE 2020年春夏新品的多元剪裁設計，讓泳衣的樣貌跳脫以往一般的印象。（圖／品牌提供）

秉持亞洲女性美波泳裝品牌首選精神，今年WAVE SHINE精心研究女性對於泳裝不同面向的需求，於剪裁和產品機能性上開創突破與升級，希望每位女性穿上WAVE SHINE都可以盡情展現自信。款式上，運用獨家編織技法與剪裁，加強泳裝的支撐性及穩固性，讓泳裝不僅是能拍出時尚大片的單品，更具實用性與安全性。並且透過異材質拼接剪裁，及不同部位的抓皺設計，增添時尚感的同時也修飾身形。今年更是首度推出適合保守女孩的美波顯瘦背心比基尼及專屬高挑身形的加長款連身泳裝，滿足不同身型女性對泳裝的需求，WAVE SHINE陪伴大家自信地展現時尚風格！

透過異材質拼接剪裁，及不同部位的抓皺設計，增添時尚感的同時也修飾身形。（圖／品牌提供）

WAVE SHINE今年春夏新品剪裁和花色都讓人驚艷，讓泳裝變成能拍出時尚大片的單品。（圖／品牌提供）

▍活動

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※公佈時間 ｜ 2020/5/7

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。