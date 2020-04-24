周揚青和羅志祥分手持續延燒，她忍了一個月突然公開分手信，沒帶髒字卻又很有力的揭開對方的假面具，讓羅志祥形象大傷、至今難已止血。兩性作家御姊愛認為周揚青的信堪稱娛樂圈感情危機處理模板，同時也是正宮的逆襲，直接道破6大關鍵，笑稱周揚青可以考慮當數位公關溝通諸葛亮了！

御姊愛以公關傳播的角度分析周揚青的分手信，內容包括「看起來是信其實是公開的控訴」、「開頭就破除大家認為女性失戀會失控報復的揣測避免立場不穩」、「對介入感情的女性沒有恨意滿點或指名道姓」、「一擊斃命對方最在意的重心」、「強調這封信的合理性與必需性」、「公眾人物顏面和高度還是要保住」。

御姊愛認為周揚青雖然在感情上被背叛，卻沒有指名道姓，使外界更感到心疼，但又強調女藝人是「旗下的女藝人」，讓網友自己去主動搜尋旗下的女藝人就只有一人，「其實跟直接tag幾乎沒有差別，但作法看起來漂亮很多。」

且周揚青直接用「不正常男女關係」、「多人運動」、「毀我三觀」、「約P」等字眼一擊斃命對方，因為她深知大陸的演藝事業很重視形象，這些字眼都是足以讓羅志祥「回不去」。

厲害的還有周揚青在信的最後寫著「如果不是因為種種原因，本來可以當個安靜的前女友，但因為不希望其他女生無辜受害，所以決定公諸於世。」營造出即便自己受傷，也要照顧所有可能會入狼爪的女性朋友，成功圈粉無數人。