新光三越台北信義新天地A11今（24日）起至5月31日推出「2020年度主題特展」，一次有「漫威、動漫聯展、嚕嚕米」3個主題同步登場。過往百貨辦展，搶購、排隊是人氣象徵，如今符合防疫規定、社交距離讓粉絲安心逛展才是王道，A11店長許宜敬表示3個展區寬敞、舒適，保持間隔，且控制人流、安排進場和結帳的動線，希望提供安全的逛展環境。

「MARVEL : Find Your Power期間限定店」台北店AR籃球體驗區，可玩手指投籃；漫威主題LOGO T恤每件972元。（邁思娛樂提供）

漫威「MARVEL : Find Your Power期間限定店」走出台北，首次北中南巡迴，首站亮點AR籃球體驗區帶出籃球主題，有美國隊長、鋼鐵人和薩諾斯3種情境可選，用手指打投籃猶如寶可夢籃球版。

「MARVEL : Find Your Power期間限定店」台北店AR籃球體驗區，可玩手指投籃；漫威主題LOGO T恤每件972元。（邁思娛樂提供）

店內主推2020年漫威新品和運動系列T恤、周邊小物等，共有800款商品；26日前出示學生證或身穿制服到店，當日單筆滿500元可獲漫威主題精美筆記本。5月7日至6月14日前進高雄夢時代，鎖定拳擊主題；5月12日至6月14日在新光三越台中中港店則聚焦足球。許宜敬認為NBA停賽、東京奧運停辦，這次展覽剛好可創造運動相關的話題。

「MARVEL : Find Your Power期間限定店」台北店打入口處有如賽道起跑點的場景，是熱門打卡點之一；漫威LOGO款抱枕 每個599元。（邁思娛樂提供）

另「曼迪動漫狂歡祭」集結近期很夯的動畫、手遊作品，像是全球手遊營收排行冠軍《Fate系列》、年度手遊下載排行榜冠軍的戀愛系手遊《戀與製作人》；芬蘭國寶「嚕嚕米75周年紀念店」匯集多款周年限定商品和拍貼機、大型扭蛋屋。

漫威系列英雄造型抱枕，每個原價599元，不同款式任選2件，組合價999元，約8折。（邁思娛樂提供）

經典版復仇者聯盟車衣2232元。（邁思娛樂提供）

「MARVEL : Find Your Power期間限定店」台北店集合800款商品。（邁思娛樂提供）

「嚕嚕米75周年紀念店」有大型嚕嚕米迎賓，圓圓模樣超可愛。（郭家崴攝）