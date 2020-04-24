比利時時尚品牌Kipling為迎接母親節，推出5組母親節閨蜜包組合，各種款式一應俱全，不僅滿足多種穿搭風格，還可與最愛的她一起背著閨蜜包拍照留念！

今年母親節Kipling為消費者推出五大系列母親節閨蜜包組合，囊括後背包、手提包、肩背包等不同包型，甜美閨蜜包象徵彼此好感情，活力閨蜜包鮮明色彩輕鬆為穿搭畫龍點睛，青春閨蜜包純色大Logo超百搭，純色閨蜜包黑白穿搭控必備，時尚閨蜜包既時尚又百搭，無論是母女、母子還是姊妹，一起背上閨蜜包大曬恩愛準沒錯！

左為青春閨蜜包組合，右為活力閨蜜包組合。（圖／品牌提供）

此外，Kipling以Live.Light品牌理念設計，推出仲夏四大新品系列。「Urban Palms」以滿版棕櫚葉圖樣展艷夏活力；「K.Orign FC」以純色結合大Logo打造新潮Style；「City Totes」將國際城市視覺躍上包，秀獨特風格；超強神包「2in1」，行李箱一秒變身為後背包，多樣包款滿足消費者不同穿搭需求。

林依晨示範Kipling包包穿搭。（圖／品牌提供）

為歡慶母親節，Kipling推出寵愛優惠，讓媽咪快樂過節慶。此外更創意推出好康活動，力邀媽媽一起重回少女時代，凡於4/23起至5/10止，購買母親節閨蜜包組合即享優惠NT4,159元起，單筆消費滿額再贈滿額禮，另外，自4/23至5/7期間上傳指定照片，即可於門市兌換超Q杯緣猴，還有機會將當季包款免費帶回家，Kipling祝全天下最辛苦的媽咪「母親節快樂」！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Kipling推出母親節優惠活動，還有機會將當季包款免費帶回家！

※獎品內容 ｜ Kipling配件包*1對，讓你和媽媽用對包！禮物不挑款隨機寄出

※公佈時間 ｜ 2020/5/7

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。