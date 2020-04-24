微風廣場一年一度的「微風之夜特典-烏托邦黃金周」今年配合政府防疫政策，改為線上直播，明（25日）晚19時邀來新婚的金鐘主持人黃子佼主持星光大道，與演出《想見你》後被封為「台灣好男友」的施柏宇、在《我們與惡的距離》受關注的王可元、時尚辣妻吳速玲、微風女神郭源元、Keanna戴怡軒、陳艾熙，KOL Yilin蘇煒玲、Evelyn Chang張尹熏等展演精品、名品、保養品、餐飲、Breeze Super等6大主題限定商品。

「微風之夜特典-烏托邦黃金周」PORTS1961 Anika 迷你肩背包，原價1萬7800元、直播VIP價1萬6910元，首次登台限時預購9.5折，加贈品牌戒指。（微風提供）

微風廣場「微風之夜特典-烏托邦黃金周」獨家，TOD’S TIMELESS 蕾絲花紋蛇皮斜背包，15萬9700元，全球僅有1只。（微風提供）

這次參與直播的國際精品中，TOD’S祭出全球僅有1只的TIMELESS 蕾絲花紋蛇皮斜背包，價值15萬9700元，可第一時間搶購全球獨家的包款，此外，還有BURBERRY、TOD’S、CELINE等，與首次登台的PORTS1961，以及babyMADISON推薦的Balenciaga Kids、Givenchy Kids、Moschino Baby等精品童裝獨家線上搶，限時直播優惠價最低6折起。

微風廣場「微風之夜特典-烏托邦黃金周」獨家，Chloé Daria Bag紅色小型肩背手提兩用包，6萬元。（微風提供）

在觀賞微風之夜獨家、限量商品時，可透過小編傳送的導購網址，用微風e-Pay線上行動付款，選擇宅配到府或到店取貨；也有機會參加各品牌加碼的有獎徵答活動。明晚還會抽出7位幸運兒，送出市價上萬元的Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱2名、Morton’s餐券5名，詳見https://tw.tv.yahoo.com/tw-live-others/。