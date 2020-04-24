線上電子優惠券總額達3000元。（cama café提供）

餐飲業者積極發振興優惠券搶商機，連鎖咖啡cama café也於官方APP推出振興優惠券，優惠總額達3000元，從飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到沖煮器具皆有優惠。

因應無紙環保訴求，優惠券採線上發送，消費者需下載cama café APP，購物時出示掃描即可使用，也可綁定VISA金融卡或信用卡。品牌指出，電子線上優惠券有不少特色，例如一次發送56張折扣券，範圍從飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到沖煮器具等，多杯購買折扣最低8折，咖啡豆與周邊器具最低折價100元，拿鐵系列第2杯8折等，即起可使用至5月31日止。