cama café發振興券 3000元線上發送中 18:252020/04/24 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 cama café振興券，拿鐵系列第2杯8折。（cama café提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 線上電子優惠券總額達3000元。（cama café提供） 餐飲業者積極發振興優惠券搶商機，連鎖咖啡cama café也於官方APP推出振興優惠券，優惠總額達3000元，從飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到沖煮器具皆有優惠。 因應無紙環保訴求，優惠券採線上發送，消費者需下載cama café APP，購物時出示掃描即可使用，也可綁定VISA金融卡或信用卡。品牌指出，電子線上優惠券有不少特色，例如一次發送56張折扣券，範圍從飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到沖煮器具等，多杯購買折扣最低8折，咖啡豆與周邊器具最低折價100元，拿鐵系列第2杯8折等，即起可使用至5月31日止。 #優惠券 #咖啡豆 #器具 #咖啡 #app 也許您會感興趣 推薦閱讀 漢神巨蛋明恢復營業 祭百萬元振興優惠券 04:102020/04/21 產業．科技 挺醫護 宜市贈2千包濾掛咖啡 04:102020/04/21 地方新聞 新光三越母親節史上最殺 滿3000送300 02:432020/04/22 消費 預購後直接繳費 口罩3.0 超商今起開賣 04:102020/04/22 生活新聞 百貨寵媽咪史上最殺 檔期拉長到5月底 04:102020/04/22 時尚消費 消費券沒帶來報復性消費 專家：多用於生活必需品 04:092020/04/23 全球財經 三年研發測試 關鍵時刻挑大任 04:102020/04/23 地方新聞 400次咖啡爆紅 飲料業者開賣 04:102020/04/23 時尚消費 就算疫情真的結束 名廚：這些用餐形式都回不去了... 22:352020/04/23 生活 確診兵清水喝咖啡 業者急通報消毒 04:102020/04/24 地方新聞 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 會因「性」而愛的5大星座 - 運勢 - 時尚 甜心女主播原來這麼辣！深V泳裝側身「擠出飽滿北半球」 - 星光 - 時尚 王思佳穿資工彌短衣「胸前挖大洞」露深溝ㄦ字腰 - 星光 - 時尚 周揚青分手信暗藏高深玄機！御姊愛點破6點：太有策略 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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