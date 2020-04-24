2020年是難得的雙閏年，依照習俗，已婚的女兒要在閏年的閏月前(2020年4月23日至6月20日)，買豬腳麵線替父母添福添壽。傳遞臺灣在地好滋味的《水哦》，與同樣有著濃濃家味的《果貿吳媽家》，攜手合作推出「千歲豬腳麵線禮盒」，以千拌麵－黑麻油麵線搭配眷村滷豬腳，用溫暖真摯的臺灣味獻上最真誠的祝福。

「千歲豬腳麵線禮盒」從裡到外都是滿滿的用心，禮盒主色調選用康乃馨的粉色，並以燙金設計勾勒出有金黃外皮的Q彈豬腳，視覺則是將有長壽寓意的松葉輪廓，轉化為圖象與線條以象徵麵線和豬腳，並巧妙融入「千字紋」呼應「千歲」一詞，希望在閏月給長輩添壽，願收到的人都能「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」。

千歲豬腳麵線禮盒一組NT699元。（圖／品牌提供）

「千歲豬腳麵線禮盒」含《果貿吳媽家》眷村滷蹄花(約850公克)、《水哦》千拌麵黑麻油麵線(約100公克)、以及限量紅包袋2入。販售日期自2020年6月30日止，銷售通路為：雙方品牌官方網站，一組NT699冷凍宅配免運費；全台7-11端午節型錄同步預購中，一組NT599僅限店取；其餘線上通路為：MOMO購物網、博客來、樂天市場購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮，實際販售金額以各平台為準，數量有限，賣完為止。