路易莎炊米堡系列上市 黑卡會員享折扣 20:522020/04/24 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路易莎炊米堡系列上市。（路易莎提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路易莎新推出輕食超強生力軍「炊米堡系列」，嚴選台灣在地好米，模擬傳統炊蒸技法，烘烤出香Q飽滿的炊米板，將米飯軟硬度、黏度和甜味控制在最適口狀態，宛如家中餐桌的美味。 炊米堡系列除包含豬肉起司、薑汁燒肉、法式紅酒牛肉、墨西哥辣椒豬肉、墨西哥辣椒牛肉之外，因應現代人講究蔬食健康，也新增兩款純素口味－義式羅勒野菇，和墨西哥辣椒米堡，訴求採用非基改大豆、碗豆、米等製成類似豬絞肉的柔嫩口感。黑卡會員獨享任一炊米堡＋任一飲品金額9折優惠。 #辣椒 #系列 #墨西哥 #牛肉 #豬肉 也許您會感興趣 推薦閱讀 Mini LED夯 NB廠競推新品搶市 04:102020/04/20 產業．科技 祥碩吞超微訂單 全年獲利挑戰2.5個股本 04:102020/04/20 證券．權證 KTV電梯撥弄陌生正妹長髮 酒醉男遭眾人海扁 14:482020/04/20 社會 陸2月以來 豬肉價格持續回落 11:372020/04/21 兩岸 百元五星便當來了！寒舍艾美推午間商業餐盒拚買氣 16:482020/04/21 旅遊 阮經天無酬飛墨西哥 《溫柔的巨人》守護鯨鯊 18:202020/04/21 娛樂 禾聯碩商用空調新品 超省電 04:102020/04/22 產業特刊 「眼角膜破裂你的事」 男違停狂噴特勤局專用辣椒水 13:412020/04/22 社會 台灣星巴克 8月端人造肉餐點 04:092020/04/24 產業．科技 Skyworks墨西哥廠停工 台廠5月有機會迎轉單 09:122020/04/24 財經 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 王思佳穿資工彌短衣「胸前挖大洞」露深溝ㄦ字腰 - 星光 - 時尚 會因「性」而愛的5大星座 - 運勢 - 時尚 24歲女偶像只穿內衣秀腹肌「真實身材」引論戰 - 星光 - 時尚 《大長今》女星爆乳婚紗超深V「胸前透視」裡面全看光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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