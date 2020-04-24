路易莎新推出輕食超強生力軍「炊米堡系列」，嚴選台灣在地好米，模擬傳統炊蒸技法，烘烤出香Q飽滿的炊米板，將米飯軟硬度、黏度和甜味控制在最適口狀態，宛如家中餐桌的美味。

炊米堡系列除包含豬肉起司、薑汁燒肉、法式紅酒牛肉、墨西哥辣椒豬肉、墨西哥辣椒牛肉之外，因應現代人講究蔬食健康，也新增兩款純素口味－義式羅勒野菇，和墨西哥辣椒米堡，訴求採用非基改大豆、碗豆、米等製成類似豬絞肉的柔嫩口感。黑卡會員獨享任一炊米堡＋任一飲品金額9折優惠。