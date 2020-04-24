NBA因疫情影響停賽，球迷在無球可看的情況下，意外衝高「藍壇之神」喬丹的紀錄片《最後一舞》（Last Dance)的收視率，喬丹在片中回顧過往，挺身為一路輔佐他的「最佳老二」皮朋的低薪抱不平，仔細看兩人在片中皆佩戴Roger Dubuis腕表，喬丹戴的是要價逾兩百萬的Excalibur Spider Pirelli腕表，皮朋則佩戴要價逾千萬Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，終於不再是老二。

喬丹在《最後一舞》中佩戴Roger Dubuis的Excalibur Spider Pirelli倍耐力腕表，要價231萬5000元。（擷自《最後一舞》紀錄片）
喬丹在《最後一舞》中佩戴Roger Dubuis的Excalibur Spider Pirelli倍耐力腕表，要價231萬5000元。（擷自《最後一舞》紀錄片）

皮朋在《最後一舞》中佩戴Roger Dubuis要價千萬的Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，終於不再是老二。（擷自《最後一舞》紀錄片）
皮朋在《最後一舞》中佩戴Roger Dubuis要價千萬的Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，終於不再是老二。（擷自《最後一舞》紀錄片）

球場如人生，皮朋甘於屈居老二，力挺喬丹拿下赫赫戰功，成就喬丹的偉大，但卻遭球團輕視，拿到不合理的低薪，甚至差點被交易出去，幸好喬丹站出來力挺護友，才得以留在公牛隊打球。

在紀綠片中，兩人在訪談中回憶起這段過程，喬丹手中佩戴的是Roger Dubuis與倍耐力輪胎合作聯名的Excalibur Spider Pirelli倍耐力鏤空限量腕表，全球限量88只，據傳喬丹佩戴的正是與他球衣編號一樣的23號限量表，售價231萬5000元。

Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli倍耐力腕表，要價231萬5000元。（Roger Dubuis提供）
Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli倍耐力腕表，要價231萬5000元。（Roger Dubuis提供）

而皮朋在片中也同樣佩戴Roger Dubuis腕表，但等級更高，是Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，且是頂級奢華版的白金表殼，要價1044萬元，明顯搶了喬丹的風采。

Roger Dubuis Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，售價1044萬元。（Roger Dubuis提供）
Roger Dubuis Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，售價1044萬元。（Roger Dubuis提供）

昔日一度被爛合約擔誤前程的皮朋，在公牛隊年薪僅278萬美金，與喬丹的3314萬美金完全不能相比，被球壇被視為「最苦情悲催的二當家」，幸好爛約期滿後，皮朋年薪水漲船高，籃球職涯總共賺到1.09億美金，比起喬丹的9329萬美金還高。

這樣看來，皮朋這一只Roger Dubuis陀飛輪，可說是苦盡甘來，贏得漂亮，證明「苦情老二」也有出頭的一天。

皮朋是Roger Dubuis的粉絲，經常偕同妻子出席品牌的晚宴活動。（Roger Dubuis提供）
皮朋是Roger Dubuis的粉絲，經常偕同妻子出席品牌的晚宴活動。（Roger Dubuis提供）

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