NBA因疫情影響停賽，球迷在無球可看的情況下，意外衝高「藍壇之神」喬丹的紀錄片《最後一舞》（Last Dance)的收視率，喬丹在片中回顧過往，挺身為一路輔佐他的「最佳老二」皮朋的低薪抱不平，仔細看兩人在片中皆佩戴Roger Dubuis腕表，喬丹戴的是要價逾兩百萬的Excalibur Spider Pirelli腕表，皮朋則佩戴要價逾千萬Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，終於不再是老二。

喬丹在《最後一舞》中佩戴Roger Dubuis的Excalibur Spider Pirelli倍耐力腕表，要價231萬5000元。（擷自《最後一舞》紀錄片）

皮朋在《最後一舞》中佩戴Roger Dubuis要價千萬的Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，終於不再是老二。（擷自《最後一舞》紀錄片）

球場如人生，皮朋甘於屈居老二，力挺喬丹拿下赫赫戰功，成就喬丹的偉大，但卻遭球團輕視，拿到不合理的低薪，甚至差點被交易出去，幸好喬丹站出來力挺護友，才得以留在公牛隊打球。

在紀綠片中，兩人在訪談中回憶起這段過程，喬丹手中佩戴的是Roger Dubuis與倍耐力輪胎合作聯名的Excalibur Spider Pirelli倍耐力鏤空限量腕表，全球限量88只，據傳喬丹佩戴的正是與他球衣編號一樣的23號限量表，售價231萬5000元。

Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli倍耐力腕表，要價231萬5000元。（Roger Dubuis提供）

而皮朋在片中也同樣佩戴Roger Dubuis腕表，但等級更高，是Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，且是頂級奢華版的白金表殼，要價1044萬元，明顯搶了喬丹的風采。

Roger Dubuis Excalibur Double Flying Tourbillon陀飛輪表，售價1044萬元。（Roger Dubuis提供）

昔日一度被爛合約擔誤前程的皮朋，在公牛隊年薪僅278萬美金，與喬丹的3314萬美金完全不能相比，被球壇被視為「最苦情悲催的二當家」，幸好爛約期滿後，皮朋年薪水漲船高，籃球職涯總共賺到1.09億美金，比起喬丹的9329萬美金還高。

這樣看來，皮朋這一只Roger Dubuis陀飛輪，可說是苦盡甘來，贏得漂亮，證明「苦情老二」也有出頭的一天。