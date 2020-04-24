挑選母親節禮物，珍珠是最佳首選，珍珠孕育養成的艱辛過程就有如母親懷胎9月，含辛茹苦養育子女的過程，因此別具意義。

★點睛品

點睛品在母親節主打媽媽最愛的La Pelle 18K金飾，以小兔、企鵝和小熊等可愛動物為主題，並採用Akoya珍珠裝飾，將母子相擁的輪廓簡化，勾勒舐犢情深的感人畫面，不論是兔兔母子親密相擁、熊熊母子相互依偎，或是企鵝母子融為一體，無不傳神地詮釋母愛的偉大。

點睛品在母親節主打La Pelle玫瑰金Akoya珍珠小兔母子頸鍊，十分可愛，1萬4400元。（點睛品提供）

點睛品La Pelle玫瑰金Akoya珍珠企鵝母子頸鍊，1萬7200元。（點睛品提供）

★TASAKI

TASAKI近幾年勇於跳脫珍珠傳統設計，融入強烈的設計風格，風格大膽且充滿創意，發掘珍珠蘊藏多變的樣貌，猶如現代的母親跳脫傳統母親的框架，在多元角色中表現傑出，且遊刃有餘，今年TASAKI主打ILLUSION系列，為設計師Melanie Georgacopoulos的年度力作，重新解構再建構珍珠，透過切割18K金的弧形薄片，連接大小不一的珍珠，串組各式結構的串鍊、手鍊和戒指，彷彿珍珠於懸浮其上，別具巧思。

TASAKI在母親節主打設計師Melanie Georgacopoulos操刀的珍珠作品，風格前衛摩登。（TASAKI提供）

★MIKIMOTO

日本國寶級珍珠品牌MIKIMOTO在母親節主打一款南洋珍珠多變化長項鍊，以幾何圖形做連結，不規則又和諧地相連至一顆南洋珍珠，可依配戴者的造型需求，調整為項鍊、手鍊、或Y字墜鍊等，展現長項鍊的多用途和百搭魅力。

MIKIMOTO即起與晶華酒店聯手推出午茶組，將品牌Jeux de Rubans與Les Petales Place Vendome珠寶為靈感，將珍珠化身為精緻糕點，雙人下茶組每套售價1280元，即起供應至5月31日止。

MIKIMOTO主打一款可變化各種樣貌的南洋珍珠多變化長項鍊，17萬元。（MIKIMOTO提供）

★Qeelin

Qeelin珠寶在母親節主打葫蘆（Wulu）系列珠寶，近日新手媽媽劉詩詩佩戴珍珠母貝Wulu珠寶登上雜誌封面，由於珍珠孕育養成的艱辛過程就有如母親懷胎9月，含辛茹苦養育子女的過程，因此別具意義。

新手媽媽劉詩詩佩戴Qeelin的Wulu珠寶登上KINFOLK封面。（Qeelin提供）

Wulu一直Qeelin的經典設計之一，且集所有幸運符號之大成，葫蘆的流暢線條就像是阿拉伯數字的「8」，是華人文化中的幸運數字，葫蘆在傳統上也有保護和抵禦邪惡的神奇力量，就像是媽媽在家裡所扮演的角色。

★林曉同

珠寶設計師林曉同於母親節推出全新「幸福青鳥」套鍊作品，其中一款玉石青鳥與珍珠結合的「珍珠月亮青鳥」套鍊，珍珠月亮散發溫潤光澤，更添高貴氣質，就像是偉大的母愛一般，照亮呵護著玉石青鳥，兩者完美呼應，充滿意境。