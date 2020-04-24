母親節向來是珠寶旺季，各大珠寶品牌攜手百貨購物商場推出各項優惠，是選購珠寶的最佳時機，除了挑選高貴珠寶作為母親節禮物，送禮送到母親心坎裡，即將在六月步上結婚禮堂的準新人，不妨也可趁此機會選購婚嫁珠寶，為真摯的愛情留下永恆的紀念。

★梵克雅寶

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在母親節主打品牌最受歡迎的Frivole系列花朵珠寶，如花朵綻放璀璨光芒，小巧雅致的立體花瓣以黃K金、白K和玫瑰金打造，出自工坊「黃金之手」 (Mains d’Or)的大師工藝，繁複鏡面拋光工序，使花瓣燦光奪目，並以美鑽鑲嵌其上，如露水般耀眼剔透、嬌豔欲滴。

梵克雅寶Frivole系列包括吊墜、戒指、項鍊、耳環和手鐲等，品牌獨創的指間戒，以錯落的花朵在指間綻放，更能完美詮釋百花齊放的靈動之美。

梵克雅寶Frivole系列花朵吊墜，黃K金鑲鑽，約12萬3000元。 （Van Cleef & Arpels提供）

★CHOPARD

蕭邦（CHOPARD）在母親節主打的愛心Happy Diamonds珠寶，每年都有新改款，今年蕭邦主打Happy Diamonds Icons系列珠寶，以愛心包裹著滑動鑽石，讓鑽石跳脫傳統，不再受到鑲嵌的羈絆，可隨著律動自由滾滑，就像媽媽的愛心，永遠閃耀迷人。

蕭邦在母親節主打的愛心Happy Diamonds Icon珠寶項鍊，16萬1000元。（CHOPARD提供）

★LV

路易威登（LOUIS VUITTON)在母親節主打以經典MONOGRAM為元素延伸的Idylle Blossom珠寶，MONOGRAM於1986年問市，向來是品牌最受歡迎的ICON，充滿東方風情的花卉圖騰有了鑽石襯托，更添奢華，化身戒指手環，可單獨佩戴，也可層層堆疊佩戴，充滿迷人女人味。

LV在母親節主打以經典MONOGRAM為元素延伸的Idylle Blossom珠寶。（LOUIS VUITTON提供)

LV以經典MONOGRAM為元素的Idylle Blossom珠寶戒指，22萬元。（LOUIS VUITTON提供)

★JOY COLORi

在實驗室生成的「未來鑽石」品牌JOY COLORi於母親節主打 Infinity 無限系列珠寶，以戒臂交錯的獨特設計，讓主鑽更加突顯，外型設計源自代表無限的∞莫比烏斯環，與象徵永恆不變的鑽石呼應輝映，代表著媽媽無止盡的付出和愛，別具意義。

標榜永續綠時尚的「未來鑽石」 (Lab-Grown Diamond)，其分子結構、成分與天然開採的鑽石完全相同，但不需破壞地球環境，也沒有「血鑽石」的疑慮。

：「未來鑽石」品牌JOY COLORi於母親節主打Infinity 無限系列珠寶。（JOY COLORi提供）

：「未來鑽石」品牌JOY COLORi的Infinity無限系列綠柱型鋪鑽鑽戒。（JOY COLORi提供）

★銀座白石

銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）為歡慶母親節，推出「Shining Flow」套戒，以波光粼粼的希臘愛琴海為靈感，從任何角度都能見到唯美柔和的波浪，加上鑽戒的主鑽及配鑽皆以傾斜設計，三顆大小不一的鑽石依序排列，如波浪層層疊起，疊戴起來就像水波漣漪一般，更能烘托主鑽光輝。

為配合各大百價公司的母親節檔期，「Shining Flow」即起在兩岸三地同步上市，有各項優惠和好禮，購買套戒，還可享有銀座白石要價上百萬的訂製真鑽皇冠免費租借服務。