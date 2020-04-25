來看看最容易不小心傷了男人心的星座女前三名是誰！

▍第三名：雙子座

雙子座的多變是眾所周知的，多變大多因為他們的好奇心所引發。雙子女是才華橫溢的，表現力新鮮獨到，她們無疑具有致命的吸引力。雙子女很容易被新鮮的吸引全部的注意力，只要是新鮮的、能夠引起她們的興趣的新事物，都可能將她們吸引過去。雙子女完全是跟著自己的感覺走的，因為她們要去最先了解新鮮事情，身不由己。

由於讓好奇心主宰了行動力，讓隨意的態度控制了意識，所以雙子女她們表現了出相當的「自我」。只要是雙子女不再感興趣的，或者是觸犯了她們隨意的神經。她們可能轉身就走，不拖泥帶水，傷人毫不留情。

▍第二名：魔羯座

雖然魔羯女個性保守又固執，但她們相當誠實，是可靠度百分百的星座。她們踏實，愛憎分明，對於自己不喜歡的事物態度會表現得相當明確，這也是她們讓人放心的地方；同時，魔羯女持久力很強，達不到目的就不會鬆懈的毅力給了她們巨大的牽引力量，讓她們很明確自己想要什麼，該怎麼去努力。

這樣的魔羯女能夠在被完全信任的基礎上充分抓住情人的心，再加上魔羯女因為喜歡而熱情似火，也會願意為情人付出，因此情人很難輕易背叛她們，也甘心為她們付出。為什麼說她們也傷人呢，大概就是因為她們內心那超乎常人的「冷靜」和「小心」吧！

▍第一名：水瓶座

水瓶座可以說是12星座中個人主義最重的一個星座，所以他們會相當獨立專心追求屬於自己獨一無二的生活方式，總是保持著典型的個人空間，這樣水瓶女就給人很強的疏離感，完全沉浸在自己的精神世界的她們是絕對自我的。

水瓶女也是創新一族，她們想法大膽，勇於創新，為她們的追求提供行動力；她們是無厘頭怪誕的標準代表，行為大膽乖張；思維能力相當高的她們，加上她們看事物的積極性、理想主義，在追尋自我的道路上向來不遺餘力，絕對不會輕易受到別人的影響，說她們自私也無可厚非。這樣「自我」又「自私」的水瓶女要傷人實在太容易。

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