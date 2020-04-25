全新的iPhone SE終於正式開賣，在24日的開賣首日已在電商及各大實體通路上，再次帶來銷售佳績，特別是電商平台因帶來了不少加碼折扣，吸引了不少消費者放棄蘋果官網，轉而到站上購買，像是蝦皮購物就推出了最高回饋3900元，加上回收金上看3萬600元，而且在蝦皮購物下單者，更能享受最快6小時到貨服務，讓首批新機在開賣15分鐘內就已火速完銷。

PChome 24h購物的iPhone SE現貨新機128GB、紅白 2色最夯，續推新品限量預購衝買氣。（PChome 24h購物提供）

而作為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商的PChome 24h購物，在上午開賣後的6分鐘內，就被熱搶千台現貨，以128G規格、PRODUCT（RED）及白 2色最為搶手，而17日預約的客戶也將陸續收到商品，預計不僅將帶動整體iPhone手機銷量持續攀升，也會同步刺激AirPods、手機殼、螢幕保護貼等周邊商品銷量成長，另現再推出30日前使用Pi拍錢包綁定Pi拍錢包信用卡付款，加碼滿萬最高回饋6%P幣等回饋優惠。

friDay購物也在開賣首1小時內，就已把500組現貨快速完銷。（friDay購物提供）

friDay購物同步推出獨家優惠，包括加碼指定賣場千元配件2選1組合，包括Zikko自帶線行動電源、MOMAX UD12無線充電盤。（friDay購物提供）

至於friDay購物也在開賣首1小時內，就已把500組現貨快速完銷，但就以128GB的黑色款最為受歡迎，而其也同步推出獨家優惠，包括加碼指定賣場千元配件2選1組合、滿額再抽輝葉Vsofa按摩椅等優惠，另外刷指定信用卡再享三重回饋、最高達1900元回饋優惠，就連蘋果iPhone 11 128GB的新機也享領券再折500元優惠。

STUDIO A推出「安心購機方案」，同時消費者更可享八大優惠。（STUDIO A提供）

實體通路方面的蘋果優質經銷商STUDIO A ，開賣首日也配合了防疫政策，推出「安心購機方案」，以線上預約、分流取機的方式，讓人潮不會聚集在同一個場所，而此次的顏色就以黑、白色各佔約4成，當中以128GB機款最受歡迎，近5成的消費者都選擇了128GB，其次則為最低階的64GB，而目前持續接受預約，更享加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」可獲得PQI C to Lightning充電線及SAP 18W PD單孔快充充電器等優惠。