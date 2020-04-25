創作歌手孫尤安擁有標緻五官、168cm的高挑身材，因有維吾爾族血統，常被誤認為混血兒。最近她在網路曬出一組床照，凹凸有致的身材和慵懶的氛圍美炸。

照片中，孫尤安戴著大地色牛仔帽，身穿膚色系的內衣褲，懶洋洋地躺在床上，一手還拿著馬克杯，氛圍相當慵懶性感。

當她跪在床上，鏡頭由下往上拍時，一路看光蜜大腿、美尻、柳腰、腹肌和飽滿美胸，尤其她身上還有多處刺青，有的在手臂、腰間甚至是腿根處，個性派的美感渾然天成。

如此完美的身材，孫尤安卻相當不滿意自己的「爛肚臍」，她透露從小家教甚嚴，擁有自由後她迷上穿環，除了在耳朵、舌頭開洞，也得到了肚臍環，有次去衝浪時，卻發生悲劇，「準備要用力一壓趴上浪板的那一刻...唰！我的肚臍環勾到浪板邊，硬生生把我的肚臍扯開」等傷口好後她又去穿了一個，結果又二度因衝浪被扯掉肚臍環，「於是我就有了現在的爛肚臍。」不過，網友仍相當羨慕她的身材曲線，直呼：「到底哪裡爛！從頭到腳都美爆了好嗎」、「辣慘了妳」、「還是美爆」。