被網友封為「最辣瑜珈老師」同時也是服飾品牌老闆娘的南韓性感網紅Nana(나나윤)，近日在IG上分享私下常吃的健康食品，但網友卻把重點集中在她的好身材上。

經常在IG上分享辣照及健身相關資訊的她，日前PO出減肥分享文，只見她口中咬著地瓜條包裝紙，並表示自己平常都吃這個代替碳水化合物。但不少網友卻將視線向下移，發現她穿著超低胸的細肩戴上衣，飽滿雪乳呼之欲出，讓人不得不轉移焦點，立刻吸引將近4千人留言按讚，直呼「太辣了」。