愛情會讓人變傻變笨這一點都沒錯，以下這些星座一旦戀愛，最容易患得患失、越來越害怕失去對方。

▍1.處女座

處女座的人在某些方面與其他星座相比顯得格外理智。其實冷靜的外表下藏著一顆極為敏感的內心。因為當他們喜歡上某人時一切將會發生改變，等到逐漸愛上對方時將會更害怕失去。雖然這個星座的人給我們的第一印象總覺得他們對於某些事情表現的很挑剔又很囉嗦，但這一切都會因為喜歡上某人，使他們有所改變。

在感情中不再挑剔變得脆弱，敏感。時間越長，愛的越深，到了最後可能變得都不知道如何去愛才是正確方式，即使自己已經付出了很多，甚至會以為自己付出的越多，對方就會越喜歡自己，在感情中他們總希望能掌握主導權，控制著對方，因為只有這樣才能夠讓自己有安全感。

▍2.巨蟹座

水象星座之母，本質特別敏感。水象星座的人心思特別細膩，很容易多想。一些在常人看來很簡單的事情，到了這個星座這裡就會變得格外複雜。對待起感情，真的說得上特別玻璃心，戀愛時會經常因為一些小事而感到自己受到了傷害或者委屈。所以這是一個需要呵護需要包容的星座。說到巨蟹們談戀愛，他們的神經就會變得格外敏感，因為彼此關係的不斷變得親密，他們也會對對方提出很多要求，希望對方能夠事事做到讓自己滿意。

很多人都覺得與巨蟹談戀愛太麻煩了，覺得這個星座的人太作了、太喜歡無理取鬧了，但他們真實的內心卻是越與你吵鬧就越是表明自己沒有安全感。總會印務自己患得患失的心理而引發內心的很多矛盾，舉個例子：明明心裡很愛對方，卻還是會做出很多傷害對方的事情，事後又陷入到無盡的自責當中，越愛就越害怕失去。

▍3.天秤座

在整個十二星座社交圈裡，永遠是那個最不缺朋友最不缺人追的星座。別見平里特別交際，不過他們對待感情的深情程度超乎我們的想像，而且特別愛糾結，一旦陷入愛情的澡澤，就會總是非常沒有安全感，對感情也充滿戒備心。一旦遇到背叛，就會變得特別膽小。平日里他們只是比較善於隱藏自己的癡情。與天秤相愛時間越久，你就能察覺到他們對愛的固執深情。

墜入愛河的天秤座特別喜歡黏著愛人，更愛掌控對方的實時行踪，然後推測對方的想法，還會裝作不在意地查崗，也會不斷的去探測對方的心意，是否真的值得去依靠，等得到滿意的答案之後才敢放心依賴對方。深愛中的天秤恨不得把好的都分享給對方，真誠的對待對方，害怕其他人的插入，害怕被拋棄，沒有安全感，就算得到一段友情或者愛情，她們在心裡也是極度缺乏自信，害怕對方隨時會離開自己，相當患得患失。

▍4.雙魚座

雙魚看似外表大大咧咧，對於很多事情都習慣性選擇順其自然，但對待感情時的雙魚將會變得截然不同，沉迷於愛情就會變得誠惶誠恐，優柔寡斷，為愛發狂，犧牲自己的一切，越愛越深情，為愛而變得非常固執。在他們眼裡愛情可以勝過所有。正因為把愛情看得如此重要，導致雙魚對待愛情時變得非常敏感，經常感到患得患失，越是喜歡越是害怕失去，愛得深的結果，不僅僅是想要抓牢，用情越來也深時更是怕被對方拋棄，怕被愛情傷害。

於是，雙魚就在看似穩步向前的愛戀中，變得越來越不像自己，正因為這樣的心態，當傷害真正出現，她們也就會陷入萬劫不復之地，再也回不到最初的美好。所以這樣子難免會使自己變得失去了自我，在這裡要奉勸雙魚一句話，愛情誠可貴，生命價更高，記得好好愛自己。

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