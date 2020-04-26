奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙魚座事業運最旺，射手座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺。另外雙子座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:85

整體運勢★★★★

解析:對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周。另外奧斯提醒牡羊朋友下周的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負，另外下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

▍金牛座

開運顏色:蘋果綠

幸運數字:63

整體運勢★★★★★

解析:下周金牛座的朋友，內外在將調整的到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有相將接近成功的可能性，所以如果長久以來一直努力的事情，或許在下周就能看到成功的希望，下周將是個知足滿意的一周，要好好把握喔！

▍雙子座

開運顏色:黃色

幸運數字:41

整體運勢★★★

解析:下周雙子的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多，奧斯會建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善下周遇到瓶頸的狀況喔！

▍巨蟹座

開運顏色:灰色

幸運數字:06

整體運勢★★★

解析:巨蟹朋友下周則變的計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些，因為太投入在競爭的想法當中，而導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，也要適時調整一下自己計較的心態會比較好喔！

▍獅子座

開運顏色:孔雀石綠

幸運數字:43

整體運勢★★★

解析:下周獅子朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時要適時地轉個念頭，或許能學到不少經驗。另外也由於下周出現的狀況都是對之後影響甚多的，所以能解決的要盡量解決喔！

▍處女座

開運顏色:橘色

幸運數字:79

整體運勢★★★

解析:下周處女朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人喔！

▍天秤座

開運顏色:暗紫色

幸運數字:80

整體運勢★★

解析:下周天秤朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下周要先將自己份內的工作做好，再去接受其他的事務請求，要不到最後接的事連帶連自己分內工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

▍天蠍座

開運顏色:白色

幸運數字:62

整體運勢★★★★

解析:下周對於成功的渴望增強許多，讓天蠍朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周喔！

▍射手座

開運顏色:玫瑰紅

幸運數字:36

整體運勢★★★★★

解析:下周射手朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍魔羯座

開運顏色:綠色

幸運數字:55

整體運勢★★

解析:下周摩羯朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生。另外也因為這的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

▍水瓶座

開運顏色:銀色

幸運數字:09

整體運勢★★★★★

解析:強烈穩定的感覺充滿下周水瓶的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活當中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己感到許多的安全感，會是備感安逸的一周，奧斯建議好好把握唷！

▍雙魚座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:63

整體運勢★★★★

解析:雙魚的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】