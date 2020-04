女星林珈安曾是女團Roomie一員,現在把事業重心轉往服裝、飾品品牌,去年和大12歲男友Freddy低調登記結婚、懷孕產子,有了老闆娘、人妻、人母等身分。她最近在網路PO出一張生活照,隨興感的穿搭反而讓人眼睛一亮。

照片中,林珈安坐在保時捷的車內,隨意綁了一個包頭,些許的髮絲自然散落,再用幾個簡約款髮夾別上,身上穿著白色細肩帶背心和黑色花褲,還自在的翹起腳,她表示:「Life is better in pajamas.日常開車,好忙」雖然只是一套睡衣,沒有特別的打扮,但舉手投足散發的自然氛圍,卻意外穿出另一種時尚美感,網友看了不禁讚嘆:「太有個性美了 學起來」、「為何隨性感反而更美呢」、「為什麼我的睡衣跟妳的差那麼多⋯⋯」、「一個字 帥」。

從林珈安的社群平台可以發現,她常常沒有特意看鏡頭,有時候甚至只拍背影,但仍營造出隨興、自然又有質感的美感,除了濾鏡的調整,她身上幾乎不會有太繁複的東西,簡簡單單卻有重點,喜歡這種風格的朋友不妨可以多多嘗試。

