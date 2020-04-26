今年22歲的馬來西亞女星藍星蕾（Amber Na）以天使臉孔與E奶惹火身材走紅，小有音樂天分的她曾代表新加坡獲選亞洲百大DJ，是被眾多男粉擁護的「性感女DJ」之一，目前在IG上已吸引超過136萬人喜愛，近日她曝光一段惹火的抖音短片，變裝成學生，散發櫻花妹般的可愛氣質。

日常藍星蕾時常分享生活點滴在IG跟粉絲交流，只見她換上貼身白T配上黑色迷你熱褲，下身則搭配膝上襪，大秀白皙的「絕對領域」，隨後更在鏡頭前綁馬尾、歪頭伸懶腰，更俏皮寫下：「同學，你好。」超近的拍攝視角意外讓人聚焦在美胸上，巨大雙球時在太吸睛，立刻引來大批粉絲暴動留言：「超像洋娃娃」、「根本高中生」、「真心愛上蕾啦」、「真的是噴鼻血」。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Na藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 19 日 上午 4:45 張貼

年紀輕輕的藍星蕾畢業於新加坡萊佛士高等教育學院（Olympia University）國際商務法律學科的高材生，多才多藝的她也很擅長拉小提琴，她表示自己喜歡靠製作音樂來紓壓，完全是個有腦又會玩的學霸，未來發展備受看好。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Na藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 5:36 張貼