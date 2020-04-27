潮溼的梅雨季節即將到來，許多人的頭皮較容易出現敏感問題，甚至會更容易出油、有頭皮屑，尤其是不愛天天洗頭的人更會出現氣味問題。來看看專業美髮沙龍傳授三步驟，讓頭皮維持清爽健康！

氣溫每升高一度，頭皮出油就會增加10%，讓泛紅敏感、油頭、頭皮屑等困擾隨之而來。許多人習慣在炎炎夏日到美髮沙龍進行頭皮保養，擺脫惱人的頭皮問題，但相較於盛夏時節，忽冷忽熱的換季期間才是頭皮敏感症狀的高峰期。特別在悶熱潮濕的梅雨季，調節力較弱加上沒有正確清潔頭皮，都會讓頭皮問題越加明顯。

維持頭皮頭髮乾淨清爽是社交的基本禮貌，但並非每個人都了解自己的養護需求。若想在夏天維持頭皮健康，就該提早在換季期間到美髮沙龍進行專業級頭皮療程，透過頭皮檢測及設計師專業分析，找出最適合自己的保養方式。特別是不愛天天洗頭的人，更需要定期上美髮沙龍進行頭皮專屬療程，不讓敏感、出油、頭氣等問題輕易出現。

不愛天天洗頭的人特別需要注意頭皮保養。（示意圖／shutterstock提供）

根據美髮沙龍調查，有頭皮困擾的客人在換季期間會暴增兩倍。但其實這是因為換季期間抵抗力較弱，才會讓一年四季都存在的頭皮問題更明顯、更難以控制。面對悶熱潮濕、染燙傷害、頭皮頭髮沒有分開保養、作息不正常等無所不在的破壞因子，其實就像對抗病菌一般，只要在換季期間做好「正確清潔、補充營養、多多運動」三步驟基本功，維持健康狀態並提升自身防禦力，無論在悶熱惱人的梅雨季或是緊接而來的盛夏時節，都能不畏環境傷害，維持頭皮頭髮清爽美麗。