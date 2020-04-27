以下三個星座如果被提分手，會變得超難纏，甚至會不惜一切代價報復！

▍1.天蠍座

兩個人在一起時，天蠍願意對你非常好，是一個無微不致的天使，分手的時候他就是不分青紅皂白只想報復的惡魔，強烈的佔有欲使他根本不能冷靜面對分手，寧願玉石俱焚都不願意輕易放對方走。一旦對方提出分手，他會先不惜一切挽留糾纏，然後陷入疑神疑鬼，自責和憤怒的糾纏當中。而且失戀的天蠍是非常不理智的，沒辦法聽進別人的解釋，所以想甩掉天蠍真的不是一件容易的事情，要提分手需要先做心理準備。

▍2.處女座

處女座是一個很害怕失去的人，他們無法接受自己辛辛苦苦經營了那麼久的感情突然被對方放棄，當然會想盡辦法修補然後抓著對方不放。許多處女的想法比較傳統，甚至不能接受自己感情生活裡的汙點，所以面對偏執的處女座，想要分手需要大量的溝通和協商。

▍3.雙魚座

在雙魚的世界裡，感情是非常重要的。他們在感情裡一定是付出最多、犧牲最大的人，愛情就是他們的救命稻草。如果對方突然提出分手，他們一定不能接受，一定會大哭大鬧一場，然後各種胡搞亂搞，對於已經不愛的人來說，雙魚的舉動會讓人感到非常心累。

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