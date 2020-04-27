政府為了解決年輕族群購屋問題，於桃園龜山區釋出破百公頃素地規劃A7重劃區，近年發展持續加溫，加上建商土地成本取得相對便宜，願意回饋給民眾，推案以2字頭親民開價，幫助青年順利成家。自機場捷運通車後，該區成為北台灣重劃區中成交比例最高的熱門區域。

▲隨著機捷通車後，A7重劃區2字頭房價，成為北台灣交易熱門區域。/ 圖業者提供

A7重劃區以捷運機場線體育大學A7站為基地發展，區內各大建設都是進行式，雖然目前尚看不出生活機能，但中華郵政物流園區已開始興建動工，佔地約19.4公頃，斥資220億元打造複合式營運中心，採前店後廠的規劃，前方為商場、旅館類項目，滿足區內民生需求，後方則是物流園區，網購包裹的集散地，另外還規劃辦公大樓、滯洪池、形象公園綠地等，初估可創造6千個工作機會，受惠「宅經濟」發威，「物流倉儲」成當紅主流，勢必將帶動區內發展。

▲A7重劃區周邊科技園區陸續增建，勢必帶進大量就業人潮。/ 圖業者提供

另一大型建設樂善科技園區佔地約22.23公頃的土地，由致茂電子、順達科技與禾陽國際三家公司共同取得，另有華亞科技園區、華亞科技二期等擴建計畫，都可預期將會帶進大量就業人潮，住宅需求基本買盤將陸續湧現。

目前A7重劃區多數主攻首購商品，購買族群以雙北客、林口長庚醫護人員居多，因為公路系統很發達，加上捷運通車，現在中壢以北、中山高沿線的重劃區，以抵達交流道10分鐘的車程內，公園綠地、醫療建設、學區等各項基礎設施皆已到位，開價2字頭房價，除了A7重劃區已找不到。

而區內大批建商進駐推案競爭激烈，有興趣的買方可多方議價，現在正是搶早的時機，以時間換得房價增值空間，更應把握台灣央行睽違多年大動作降息一碼，房貸利率來到史上低點的難得機會，趁早進場做「超前部署」。