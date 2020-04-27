被媒體封為「最強星二代」的17歲日本女星木村光希(KOKI)，繼承父母木村拓哉與工藤靜香的優良機因，以精緻的五官、170cm的高挑身材在時尚界受到矚目。近日都在家中防疫的她，曬出多張美照，讓網友不禁大讚「拍的比雜誌中的好」。

早在15歲便登上時尚雜誌封面的光希，出道兩年已累積不少作品，但造型總是受到網友們批評，讓她每次只要一PO出作品便掀起話題，而她的姐姐木村美心今年也跟隨她的腳步在雜誌中出道，成為日本時尚界最有名的「明星姐妹花」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 下午 6:17 張貼

近日受到新冠肺炎疫情影響，幾乎都待在家中的兩姐妹，依然在IG上分享近況與粉絲們互動。日前，光希便曬出在家中庭院曬夕陽的照片，只見她穿著白色短版上衣，露出纖細蠻腰，清新又自然的畫面意外受到好評立即吸引21.7萬人按讚，而幕後掌鏡者就是姐姐木村美心，網友看到紛紛留言「姐姐好會拍」、「太美了！雜誌的造型都毀了她」、「自然就是美」。