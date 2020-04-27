25歲是皮膚開始進入老化階段的起始點，除了臉部保養，身體肌膚也是左右女性魅力的關鍵。人氣名模葉羿君特別分享自己的保養秘訣，養成嬰兒肌其實並不難！

首次代言施巴身體洗沐、乳液保養系列的人氣名模葉羿君，即使接近輕熟年紀，全身肌膚依舊散發著嬰兒般的潤澤光彩。過去曾以神農嘗百草精神試遍各種保養祕訣的葉羿君，少女時期因只重臉部保養忽略身體肌膚，導致全身肌膚大過敏。她笑稱，「那時後才深刻體認到，簡單就是最好的保養原則。」

也因此，崇尚簡單保養，追求肌膚自癒效果的葉羿君，在關鍵部位的「女子力」保養，並不一昧崇尚潮流趨勢，更在臉書上公開自己的「女子力」保養公式，選擇沐浴乳與身體乳時，都要符合肌膚自然的pH5.5微酸狀態。

葉羿君在選擇沐浴乳和身體乳時偏好pH5.5的產品。（圖／品牌提供）

葉羿君分享一定要善用每天15分鐘的沐浴保養時間，在皮膚敏感的時候，挑選適合的產品就變得非常重要。施巴潔膚露不含皂鹼、溫和不刺激的配方，與柔細泡泡，不只洗淨而且同時保護肌膚屏障。洗完之後再擦上潤膚乳液就能讓肌膚健康水潤，維持一整天的飽水度。

葉羿君也大方分享使用潤膚乳液提升「女子力」的獨家按摩手法，第一招是打造蜜腿翹臀「女子力」的緊實按摩術，先用乳液從大腿往上帶到屁股，接著做個深蹲鍛鍊；第二招是精雕後頸鎖骨魅力「女子力」的頸線按摩術，先用手握拳，用手指關節由耳朵帶到鎖骨做淋巴按摩，有助鎖骨、頸線循環更佳。

葉羿君也強調，洗澡後直接在浴室裡擦上乳液，趁著熱氣與水蒸氣能讓肌膚更好吸收乳液，「溫和洗沐並馬上擦乳液」兩步驟不偏廢，更能打造零時差的美肌防護力。

葉羿君分享擦身體乳的最佳時機是沐浴後立刻在浴室擦上。（圖／品牌提供）

▍活動

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※公佈時間 ｜ 2020/5/7

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