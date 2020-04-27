女星劉雨柔2017年和職業格鬥選手黃育仁結婚，婚後時常在網路分享夫妻生活，甚至連辛辣的閨房趣事也大方透露。最近，她和老公玩起抖音，穿著平口服飾大膽撫胸扭動，沒想到角色互換後，不僅逗樂大批網友，連她自己都驚訝：「他居然贏我了！」

這個抖音的玩法是兩人要互相交換衣服並做同樣的動作，第一幕劉雨柔穿著平口低胸的衣服，眼神對著鏡頭狂放電，邊扭動邊自己撫胸，老公則穿著西裝冷靜得自拍；當角色互換後，對方不僅犧牲色相換上女裝，還使出扭動身體、食指放嘴唇等嫵媚動作，跌破眼鏡的演出讓許多網友噴笑，直呼：「我直接大笑，笑死」、「你家老爺更性感哈哈哈」、「他還滿會扭的…你教得好」、「雨柔老公比女人還嬌媚～」劉雨柔看到網友的回應，哭笑不得的說：「我覺得我徹底的輸了」更解釋雖然影片中的她表情很冷淡，但拍攝過程中早就NG多次，「這是唯一一次忍住的！」