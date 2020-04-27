迎接5月1日勞動節，全聯在全台超過600家門市販售的OFF COFFEE，5月日至3日推出現煮咖啡優惠活動，熱飲現折10元、冰飲現折5元優惠。

全聯2016年起成立自有咖啡品牌OFF COFFEE，其中的OFF字詞，是希望消費者到門市購物後，能喝杯咖啡稍微休息一下，類似台灣「奉茶」概念，預計今年底前可全面導入千家門市。