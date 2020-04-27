全聯OFF COFFEE破600店 勞動節熱飲折10元、冰飲折5元 14:042020/04/27 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迎接5月1日勞動節，全聯在全台超過600家門市販售的OFF COFFEE，5月日至3日推出現煮咖啡優惠活動，熱飲現折10元、冰飲現折5元優惠。 全聯2016年起成立自有咖啡品牌OFF COFFEE，其中的OFF字詞，是希望消費者到門市購物後，能喝杯咖啡稍微休息一下，類似台灣「奉茶」概念，預計今年底前可全面導入千家門市。 #OFF #全聯 #COFFEE #600 #勞動節 也許您會感興趣 推薦閱讀 全聯6折時段曝光 男埋伏搶到它...網羨慕爆 09:312020/04/23 生活 婆媽哭了！全聯推新制「累點不得報電話」網：沒有比較快 16:292020/04/24 生活 金門海帶絲進軍台灣 全聯門市買得到 17:022020/04/24 生活 金門海帶絲攻台 全聯買得到 04:102020/04/25 地方新聞 五一連假 林佳龍：熱門景點將實施總量管制 12:072020/04/25 政治 全聯為何不推「自助結帳」？ 網曝驚人真相 20:422020/04/25 生活 出具工作事實證明即可申貸 勞工紓困貸款 拚5／1前上路 04:092020/04/26 財經要聞 高市添1例海軍確診 足跡不公布原因曝光 12:042020/04/26 生活 全聯驚見「隱藏版壽司」 銅板價網暴動 16:312020/04/26 日常 搶五一勞動節商機 麗寶Outlet海發兩千萬抵用券 10:512020/04/27 財經 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 藍星蕾貼身衣真理褲 伸展拉筋撐爆白T - 星光 - 時尚 周揚青臉型又變了！媽媽一看：填玻尿酸 - 時尚 香港辣模張若錡歪頭裝可愛「事業線迸出男性襯衫」 - 星光 - 時尚 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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