由選秀節目出身的女團Last Idol成員長月翠，今年雖只有19歲卻以天使臉蛋、魔鬼身材吸引粉絲們的喜愛，而即將在5月份推出首本個人寫真集《意外性》的她，在網路上釋出多張照片，火辣的穿搭讓網友們看得臉紅心跳。

曾在選秀節目中遭到舞蹈老師責罵的她，靠著自己的努力漸漸受到觀眾與老師的肯定，並在節目中脫穎而出順利出道成為女團成員之一，但她除了舞台表現受到注意外，豐滿的F罩杯也十分吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 長月翠🐰1st写真集『意外性』（@miffy00517）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 下午 10:22 張貼

日前，長月翠宣布即將在下個月發行個人寫真，在網路上也陸續釋出多張寫真集內頁及側拍，都讓粉絲們大喊「受不了」。

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