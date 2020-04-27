由選秀節目出身的女團Last Idol成員長月翠，今年雖只有19歲卻以天使臉蛋、魔鬼身材吸引粉絲們的喜愛，而即將在5月份推出首本個人寫真集《意外性》的她，在網路上釋出多張照片，火辣的穿搭讓網友們看得臉紅心跳。
曾在選秀節目中遭到舞蹈老師責罵的她，靠著自己的努力漸漸受到觀眾與老師的肯定，並在節目中脫穎而出順利出道成為女團成員之一，但她除了舞台表現受到注意外，豐滿的F罩杯也十分吸睛。
日前，長月翠宣布即將在下個月發行個人寫真，在網路上也陸續釋出多張寫真集內頁及側拍，都讓粉絲們大喊「受不了」。
由選秀節目出身的女團Last Idol成員長月翠，今年雖只有19歲卻以天使臉蛋、魔鬼身材吸引粉絲們的喜愛，而即將在5月份推出首本個人寫真集《意外性》的她，在網路上釋出多張照片，火辣的穿搭讓網友們看得臉紅心跳。
曾在選秀節目中遭到舞蹈老師責罵的她，靠著自己的努力漸漸受到觀眾與老師的肯定，並在節目中脫穎而出順利出道成為女團成員之一，但她除了舞台表現受到注意外，豐滿的F罩杯也十分吸睛。
日前，長月翠宣布即將在下個月發行個人寫真，在網路上也陸續釋出多張寫真集內頁及側拍，都讓粉絲們大喊「受不了」。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。