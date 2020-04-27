香港辣模張若錡（Angus）以清純甜美的形象在IG上吸引超過8.4萬人追蹤，憑著亮眼的外表及不科學的豐滿身材走紅，不僅身兼模特兒及DJ身分，也是網路上小有名氣的的KOL，成功擁有一票男性粉絲支持。近日她PO出一張單穿oversize白襯衫的照片秀身材，領口卻太低直接炸出事業線，畫面超惹火。

長相十分甜美的張若錡，時不時就會在社群平台上分享火辣身材，不論是工作側拍還是自拍，都少不了大尺度的事業線及上圍，近日她在IG發文，貼上一張穿襯衫的辣照與粉絲互動，並帶有暗示性的發問：「男生是不是都愛看女友穿自己的襯衫？」更調皮表示：「我也想穿穿您的襯衫。」立刻引發粉絲們留言表態：「不是你的話我不愛」、「我的通通都給你」。

在 Instagram 查看這則貼文 Angus🐱 | 05•25（@angus_cwk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 1:27 張貼

張若錡在2019年曾推出個人寫真集《錡遇angus》，火辣出眾的S型身材一覽無遺，讓不少人看得大噴鼻血，直呼「這種天使臉孔配魔鬼身材真的受不了」、「每天都有福利」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Angus🐱 | 05•25（@angus_cwk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 下午 8:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Angus🐱 | 05•25（@angus_cwk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 2:13 張貼