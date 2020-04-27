40歲台灣男星羅志祥（小豬）與31歲大陸網紅周揚青（Grace）的9年戀情在近日告吹，周揚青先是發表兩人已分手一陣子的消息，接著火力全開揭發羅志祥偷吃「蝴蝶姐姐」簡愷樂及私生活淫亂內幕，更與旗下女藝人有長期不正當男女關係，令男方形象全毀，近日更連周揚青的閨蜜「小吳」都在個人IG上喊話「我和你沒完！」，接力狠嗆羅志祥，不過她亮眼的外型也掀起熱議。

周揚青的這位閨蜜名叫 Pippa Wu，被粉絲們暱稱「小吳」，五官精緻、身材高挑的她在IG上擁有超過18.4萬人追蹤，也是小有名氣的網紅，近日她也加入戰局，為好友周揚青抱不平，發文寫下：「她心軟 ！但我和你沒完！你欺負我朋友我和你沒完！三個月前我就知道這個事情！你等著！所有人！一筆一筆和你算清楚。」宛如一顆八卦未爆彈，令力挺周揚青的網友們看了紛紛拍手叫好。

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據悉，外貌時髦的小吳與周揚青是在英國讀書時認識，兩人因風格及個性一拍即合而成為好友，小吳不僅是時尚圈內的社交名媛，更是一位辣媽，擁有愛寵妻的老公與可愛的兒子，一家人的生活超甜蜜，私下她總會分享各類最新入手的精品，就連化妝品也是全系列一起買的收藏家，看她的IG版面猶如在逛商品型錄，也讓眾人看了直呼「可以說是人生贏家了，幸福得一塌糊塗」、「令人羨慕的pippawu真是實至名歸的富婆」。

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