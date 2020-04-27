連續15天本土新冠肺炎「零確診」，帶動零售業買氣，昨日起至5月1日梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）高級珠寶展在台北101登場，總共展出超過200件珠寶作品，昨日開展首日門庭若市，還傳出ZIP項鍊等多款珠寶已售出的好消息，讓業者相當振奮。
標榜融合藝術美學和精湛工藝的梵克雅寶，向來以「藝術珠寶」自居，珠寶作品經常是拍賣會上的領拍之作。業者指出，珠寶要有收藏價值必須具備三要件，包括珍貴稀有的寶石、獨家的精湛工藝，以及背後的故事，才能在眾多珠寶脫穎而出，成為值得傳世珍藏的鉅作。
本季登場的珠寶新作當中，以Lovers’ path祖母綠手鐲最受矚目，也是展上最貴的珠寶作品，靈感源自《羅密歐與茱麗葉》的愛情之路由於祖母綠象徵著希望，因此挑選三顆分別重14.47克拉、13.71克拉和11.9克拉大顆祖母綠，祝福戀人為愛跨越障礙，有情人終成眷屬。
另以格林童話《十二個跳舞的公主》為靈感打造的Traversee etoilee藍寶石手鐲也十分有趣，藍寶石下方隱藏著城堡、星空和小船等金雕，訴說著公主深夜搭船前往神秘城堡與王子共舞的浪漫故事。
梵克雅寶的胸針向來是VIP的摯愛，一只Caresse d’Eole fairy仙子胸針，融入結合品牌最引以為傲的隱密式鑲嵌工藝，紅寶石圓滿覆蓋，完全看不到金屬鑲爪。另一只Snowy Dove胸針，則是源自羅密歐初見茱麗葉時，以白鴿形容茱麗葉之美。
至於VIP最愛的ZIP項鍊，則是源自溫莎公爵夫人發想的創意，梵克雅寶歷經15年的研發嘗試，終於在1951年問市，是最能展現梵克雅寶工藝之美的藝術作品，迄今一直是VIP的最愛。
今年珠寶展上出現多款神秘腕表，更是精湛工藝和設計創意的完美展現，神秘表可當手鐲佩戴，開啟隱藏式機關後，就會出現時計，充滿驚喜與趣味，如Chrysantheme Secret神秘腕表的機關藏在花瓣上，輕壓花瓣時，花蕊會彈起現出時計。
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