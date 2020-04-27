連續15天本土新冠肺炎「零確診」，帶動零售業買氣，昨日起至5月1日梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）高級珠寶展在台北101登場，總共展出超過200件珠寶作品，昨日開展首日門庭若市，還傳出ZIP項鍊等多款珠寶已售出的好消息，讓業者相當振奮。

伊林名模王思偉佩戴梵克雅寶最受貴婦青睞的黃色藍寶石ZIP項鍊，搭配黃鑽戒指與手鐲。（Van Cleef & Arpels提供）

伊林名模王思偉佩戴梵克雅寶的祖母綠珠寶，其中祖母綠手鐲是要價最高的珠寶作品。（Van Cleef & Arpels提供）

標榜融合藝術美學和精湛工藝的梵克雅寶，向來以「藝術珠寶」自居，珠寶作品經常是拍賣會上的領拍之作。業者指出，珠寶要有收藏價值必須具備三要件，包括珍貴稀有的寶石、獨家的精湛工藝，以及背後的故事，才能在眾多珠寶脫穎而出，成為值得傳世珍藏的鉅作。

伊林名模王思偉佩戴梵克雅寶年度新作。（Van Cleef & Arpels提供）

本季登場的珠寶新作當中，以Lovers’ path祖母綠手鐲最受矚目，也是展上最貴的珠寶作品，靈感源自《羅密歐與茱麗葉》的愛情之路由於祖母綠象徵著希望，因此挑選三顆分別重14.47克拉、13.71克拉和11.9克拉大顆祖母綠，祝福戀人為愛跨越障礙，有情人終成眷屬。

梵克雅寶以《羅密歐與茱麗葉》為靈感創作的Lovers’ path祖母綠手鐲，鑲嵌三顆近15克拉、14克拉和12克拉的祖母綠，是珠寶展上最貴的一件作品。（Van Cleef &Arpels提供）

另以格林童話《十二個跳舞的公主》為靈感打造的Traversee etoilee藍寶石手鐲也十分有趣，藍寶石下方隱藏著城堡、星空和小船等金雕，訴說著公主深夜搭船前往神秘城堡與王子共舞的浪漫故事。

梵克雅寶以格林童話《十二個跳舞的公主》為靈感打造的Traversee etoilee手鐲，藍寶石下方藏有城堡、星星和小河的金雕。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶的胸針向來是VIP的摯愛，一只Caresse d’Eole fairy仙子胸針，融入結合品牌最引以為傲的隱密式鑲嵌工藝，紅寶石圓滿覆蓋，完全看不到金屬鑲爪。另一只Snowy Dove胸針，則是源自羅密歐初見茱麗葉時，以白鴿形容茱麗葉之美。

梵克雅寶Caresse d’Eole fairy仙子胸針，結合品牌最引以為傲的隱密式鑲嵌工藝。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Snowy Dove胸針，源自羅密歐初見茱麗葉時，以白鴿形容茱麗葉之美。（Van Cleef & Arpels提供）

至於VIP最愛的ZIP項鍊，則是源自溫莎公爵夫人發想的創意，梵克雅寶歷經15年的研發嘗試，終於在1951年問市，是最能展現梵克雅寶工藝之美的藝術作品，迄今一直是VIP的最愛。

梵克雅寶Zip Antique Facettes黃色藍寶石項鍊。（Van Cleef & Arpels提供）

今年珠寶展上出現多款神秘腕表，更是精湛工藝和設計創意的完美展現，神秘表可當手鐲佩戴，開啟隱藏式機關後，就會出現時計，充滿驚喜與趣味，如Chrysantheme Secret神秘腕表的機關藏在花瓣上，輕壓花瓣時，花蕊會彈起現出時計。

梵克雅寶Aile Secrete飛鳥神秘腕表，輕撥右側的鑽石，翅膀可掀起看到腕表。（Van Cleef & Arpels提供）