時序進入四月，天氣逐漸轉暖， adidas推出全新春夏女子訓練裝備，讓運動擺脫悶熱更舒適。另外還推出健身APP「adidas Training by Runtastic」，為消費者量身打造訓練菜單，51連假不出門就待在家運動吧！

adidas STRONG FOR IT運動內衣專為熱愛拳擊、有氧運動等高強度運動，及胸型較為豐滿的女性所設計，正面拉鍊方便穿脫、側邊寬版設計搭配可調節交叉肩帶，提供穩定支撐，讓女性可全力以赴、放肆運動。下身搭配高腰剪裁、鏤空設計的緊身褲，完美修飾身形，全系列搭載吸濕排汗的AEROREADY面料，讓夏日運動更加透氣涼爽。

adidas全新春夏女子訓練裝備簡約時尚設計的運動服飾，帶給女性消費者絕佳穿著感受。（圖／品牌提供）

喜愛進行慢跑、核心訓練等中強度運動的女性，adidas DON’T REST運動內衣更是最佳選擇。針對亞洲女性胸型所設計的可拆式加厚胸墊，提供加倍貼合包覆感，加高領口搭配adidas字樣寬版肩帶，增加胸部穩定感，並替外型增添亮點。ALL ME運動內衣系列則適合瑜珈、皮拉提斯等低強度運動，亮眼色系綴以側邊三線設計，柔軟舒適的觸感與時髦簡約的剪裁，運動或日常休閒穿搭，皆成為矚目「嬌」點！

同時，adidas打造全新Sports運動潮流系列服飾提供女性運動愛好者更時尚的運動穿搭選擇，重點款adidas運動背心以露肩挖背與下擺圓弧剪裁凸顯個人風格，搭配側邊adidas字樣及經典三線logo的緊身褲，或修身版型的運動短褲，不僅身材更顯別致有形，也為日常運動穿搭增添時尚感。

運動內衣後背交叉肩帶設計，搭配高腰、鏤空剪裁的緊身褲，完美修飾身形。（圖／品牌提供）

此外，隨著居家運動風潮興起，adidas旗下健身APP「adidas Training by Runtastic」推出為消費者量身打造的訓練菜單，更集結包含貝克漢、梅西等全球超過2500名運動員、藝人及藝術家一齊響應，邀請消費者加入 #HOMETEAM一起熱血開練。其中旅外球星王維中、人氣演員簡廷芮及adidas Runners Taipei隊長Tao分別設計訓練與跑步的居家運動菜單，幫助運動愛好者宅在家也可以雕塑體態，迎接夏天到來！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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※獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得adidas全新春夏女子訓練裝備運動BRA*1、或運動背心*1，不挑款隨機寄出

※公佈時間 ｜ 2020/5/7

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。