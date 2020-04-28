去年底佳士得香港秋拍會上，一只百達翡麗「L’HEURE BLEUE」型號2523腕表，以7017.5萬港幣（約2.7億台幣）創下亞洲最高成交腕表拍賣紀錄後，今年一開春佳士得再端出多款難得一見的鐘表珍藏，有腕表藏家更一口氣釋出43只珍藏，光是百達翡麗三問表就多達16只，總價逾9300萬港幣（約3.6億台幣），可見藏品之豐富。

佳士得香港春拍鐘表類的領拍之作，是百達翡麗型號5033鈦金屬酒桶形三問表，起拍價為美金80萬至150萬元。（Christie’s提供）

受到新冠肺炎疫情影響，原訂5月登場的佳士得香港春拍延至7月5日登場，但拍品陣容不受疫情影響，反倒比往年豐富，其中又以單一藏家的百達翡麗腕表最受矚目，據悉該位藏家是資深百達翡麗迷，在表壇擁有舉足輕重的地位，擁有不少市面上未流通的珍品，如今將分批在七月及秋季拍賣中釋出，機會十分難得。

極為罕見且獨一無二的百達翡麗型號3448/8萬年曆月相表，紅寶石時標，起拍價為美金50萬至80萬元。（Christie’s提供）

七月登場的領拍之作，是一只百達翡麗型號5033鈦金屬酒桶型三問表，有三問、年曆等功能，估價為80萬至150萬美金，其次是獨一無二型號3448/8萬年曆月相表，時標鑲紅寶石，估價為50萬至80萬美金，兩者皆是獨一無二之作。

極為罕有的百達翡麗型號2524三問表，起拍價為美金50萬至80萬元。（Christie’s提供）

百達翡麗的三問表被表迷視為微型藝術品，複雜報時功能完美體現製表工匠的高超技術，每個零件經過精心調校和組裝，才能讓三問報時的節奏、音色、音長和音量幾近完美。