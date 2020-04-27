桃園母親節檔期最後一波優惠大放送，趁著連假一次把優惠及全新獨家品牌帶給桃園的消費者，中壢大江購物中心除了推出卡友滿額加碼贈活動，還有高單價品牌享滿6萬元以上即回饋900元以上的電子現金券；台茂購物中心的母親節優惠除了滿千送百以外，5月1日起還有GAP、女裝及女鞋區等限時限量優惠，趁連假去血拼抒壓剛剛好。
中壢大江購物中心即日起至5月3日期間，大江聯名卡友消費滿999元即送150、APP會員送百，全館累滿4800送400等優惠，針對餐飲消費還有持聯名卡刷滿千元即獲120元，每卡每月最高可贈480元、回饋率高達12%。另外還有黃亞細肉骨茶與「嵜 SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」全台獨家合作，5月7至10日於黃亞細肉骨茶大江店消費滿880元，即可獲限量百份日本人氣第一的「嵜 SAKImoto Bakery」極生奶油牛奶吐司1份。
台茂購物中心就在5月10日前推出各專區滿千送百優惠以外，更特別帶來各大電器大牌商品展售會，包括瑞士Laurastar高壓蒸汽熨斗、Dyson V8 Slim、Panasonic烹調及美髮生活家電等展售會，而在5月1日起再推限時優惠，像是3日前的3樓女裝女鞋區單筆滿3000送送寶拉美甲貼、10日前的GAP 5折福袋等優惠。
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