以下4個星座的男人，就算有對象了，依然可能在外面到處撩妹！

▍1.獅子男（7.23-8.22）

獅子男的個性很強勢，他們喜歡掌控主導權，喜歡別人的讚美，雖然本身不是一個很花心的人，但因為太過享受眾星捧月般的稱讚和認同，優越感十足，所以才總在意亂情迷之時做出讓自己非常後悔的事情！

其實獅子出軌的意識並不是很高，要知道他們責任感很重，做事果斷，思維比較單純，除非是受了外界的影響，比如是看了某些小說和電影，不然不會生出那些原本沒有的渴望！畢竟獅子男的慾望太大了，在沒被滿足的情況下，他們只能選擇尋找另一個釋放的出口。由於獅子男身邊從不缺少追求者，所以就算有了對象，他們在虛榮心的催使下還是會與其他人發生關係！

要知道，獅子也是個顏控，他們對那些顏值高的人很容易產生好感，只是這種感情一般都很難長久，所以當臉看膩了之後，已經產生厭倦心理的他們就會不由自主地尋找下一個目標！畢竟在唯我獨尊的獅子眼裡，花心並不是一個錯誤，可以專情，但絕不專心，因此就像羅志祥那樣，即使被抓到了，還是不知悔改的繼續我行我素！

▍2.射手男（11.23-12.21）

在感情的世界裡，射手男有著一種獨屬於自己的價值體系，重要的事他們會遵守，有著自己的原則和底線，但對於某些細節或自認為不重要的事情，即使你再三強調和警告，他們還是會再犯，而沾花惹草明顯就屬於後者！

要知道，感情對射手男來說一直都不是生活的全部，如果在自由，麵包和愛情三方面做選擇，他們第一個拋棄的肯定會是愛情。就算曾經再愛，感情再深，也不會讓瀟灑肆意的射手有太大留戀，因此即使有了對象，他們也不會拋棄對花田的熱愛，畢竟花心對射手男來說從來就不是重要的事情，他們根本不明白花心是什麼！

射手男太愛玩了，他們一直有一個貪玩又長不大的心，所以即使是有了伴侶也很難靜下心來，總是被外面的花花世界給吸引！如果你用玩笑的方式進行勸導，他們可能會因為愧疚而收斂一點，和路邊的野花們做短暫的告別，但當你認真了之後，射手男就會越來越煩，然後為了一個莫名的藉口直接將你拋棄！

▍3.巨蟹男（6.22-7.22）

巨蟹男給人的第一個印象就是“暖”，雖然表達方式會因人而異，但絕對不會給你一種很冷的感覺，所以許多人都稱他們為中央空調，暖了身邊每個人，讓他們都產生了被愛的錯覺，10個異性裡面，至少有7個會想要回應，因此讓巨蟹男莫名就被貼上了花心的標籤！

其實巨蟹男是不想勾三搭四的，他們很看中家庭的氛圍，所以對家有種刻在骨子裡的決心和專情，只是性格太過柔和，不太會用最決絕的方式拒絕人，不懂得怎樣不讓別人留下不合理的期待，沒有成長到那個高度，不夠成熟，因此身邊總是圍繞著各種鶯鶯燕燕，想要擺脫都非常艱難！

不僅如此，巨蟹男喜歡情緒化的性格也是他們勾三搭四的最大原因。巨蟹男對情感的需求太大，渴望被理解，被呵護，所以當沒被滿足的時候，由於沒有安全感，才會想要用最偏門的方式得到！尤其是還未完全成熟的巨蟹男，隨便被撩撥一下就上鉤了，定力不行，又誰也不想傷害，結果只能做了花心的事！

▍4.雙魚男（2.19-3.20）

雙魚天生帶有浪漫的氣息，所以不能完全稱他們是花心，有時只能說是對異性的欣賞，不是愛，卻非常投入，於是在有了伴侶後，還是會與不少異性產生更多的聯繫！因此雙魚男的愛情，裡面的愛意有時候並不濃厚，只是因為一點喜歡，和一點錯覺，再加上適當的時間，於是在總總巧合下讓他們誤以為成了愛！所以雙魚男很容易被人吸引，只要這三個條件都出現，他們就在某種磁場的調動下，慢慢對那人產生很大的興趣！

要知道，雙魚男的腦子裡全是一些不切實際的浪漫故事和期待，再加上不擅長拒絕別人，想得多，又找不到關鍵點，所以才總是迷迷糊糊地就乾了糊塗的事情！不過，雙魚男是很少主動去勾三搭四的，他們只是不愛拒絕，喜歡給誰都留一點機會，因為自己也想知道，到底誰才是自己命中註定的那個人，所以才和許多人之間都有一種似有若無的曖昧。就算是已經有了伴侶，雙魚的心也不會徹底平靜。畢竟他們是不會將雞蛋放在一個籃子裡，所以勾三搭四隻是為了給自己尋找另一個退路罷了。

因此想要管住雙魚男，就要給足他所有安全感和幻想，讓他將所有目光和注意力全部放在自己身上，不然他們被其他新鮮事物吸引之後，就很難回頭了！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】