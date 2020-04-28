繼bossini後，又一時尚品牌Esprit要撤出台灣，受整體大環境影響港商「思捷」在27日通知台灣各賣場，將在6月底底結束亞洲市場，這其中包括新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門等零售相關業務。

ESPRIT（思捷）繼續經營大陸市場外，而在亞洲有56間門市都將停止營運，ESPRIT這品牌伴隨著6、7年級生一路長大，在那個年代就好比現今的ZARA，而ESPRIT早期是美國品牌，是由林青霞的老公邢李㷧引進香港，後來陸續推展到亞洲及歐洲市場，ESPRIT在1993年時在香港掛牌上市，在2007年股價飆到成為香港股王，邢李㷧進而套現230億港幣(約台幣900億)。

Esprit行文各賣場，市六月底將結束台灣門店。(品牌提供)

Esprit港商思捷台灣分公司指出，鑒於目前Esprit與台灣各個百貨商場的合約期各有不同，台灣方面會在與各商場研議後續相關事宜，並進行大型出清活動，預計按香港總部計畫在六月底前撤櫃。