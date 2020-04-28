J’adore香氛髮香噴霧40ml，1650元。（ 迪奧提供）

J’adore親吻淡香水20ml，1600元。（ 迪奧提供）

DIPTYQUE杜桑髮香噴霧30ml，1780元。（ DIPTYQUE提供）

L’OCCITANE原野之心花舞淡香水50ml，2600元。（ L’OCCITANE提供）

三宅一生IGO一生之水昇華淡香精80ml，4050元。（ 三宅一生提供）

看好春夏市場，頂級香氛除了經典香氛，也相繼發表小ml香氛、髮香等包裝，透過瓶身設計，讓香氛更容易隨身，成為時髦的時尚配件。

熱銷全球20年，迪奧經典J’adore，在迪奧首席調香師Francois Demachy帶領下持續蛻變，自信的馥郁花香調，揉合了性感誘人的「伊蘭伊蘭香精」、熱情洋溢的「大馬士革玫瑰」與「印度雙辦茉莉」，以及譽為南法普羅旺斯瑰寶的「格拉斯茉莉」，打造出和諧、充滿自信的氣息。今年，迪奧推出「J’adore香氛髮香噴霧」搭配經典細頸瓶身，隨時隨地讓秀髮散發若隱若現的迷人花香，另外「J’adore親吻淡香水」以細頸瓶身的迷你復刻，鑲嵌上圓潤玻璃滾珠，改變香氛的使用方式，透過明亮的花香，開啟一天的浪漫日常。

歐舒丹「原野之心花舞系列」以綠意柑橘果香揉合紫雲英，交織而成柔美清甜花果香調， 彷彿徜佯漫步於普羅旺斯花田原野之中，流露著女性純真自然的魅力。

同樣在髮香著墨的還有DIPTYQUE杜桑髮香噴霧，清新高雅的山茶花油提供秀髮滋養和保護並喚醒晚香玉香氣，令香味更加性感迷人。

三宅一生香水推出IGO胖胖瓶系列，玩趣科技感的雙噴頭設計，裝載著15年屹立不搖經典一生之水男女對香和一生之水昇華淡香精，雙噴頭讓香水使用更多變，每瓶香水都能拆解，瓶蓋可以變身為隨身香氛瓶，讓香水使用有更多可能性。