全聯歡慶連2天零確診 波蜜靠茶限時第2件0元 12:272020/04/28 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯因應前2天都零確診，加上持續第15天無本土案例，為感謝台灣全民共同努力防疫，波蜜靠茶（四季青茶/極品紅茶），每瓶580ml、20元，今（28日）、明（29日）限時第2件0元優惠，商品數量以各門市供貨為準，售完為止。 #全聯 #2天 #零確診 #波蜜 #限時 也許您會感興趣 推薦閱讀 北韓零確診神話屢被打臉！欲過江脫北遭射殺…送醫後發現染疫 16:182020/04/24 國際 婆媽哭了！全聯推新制「累點不得報電話」網：沒有比較快 16:292020/04/24 生活 全聯為何不推「自助結帳」？ 網曝驚人真相 20:422020/04/25 生活 慶祝4度零確診！美妝業者全台發雞排 台南兩處現排隊潮 13:182020/04/26 生活 今日零確診 新冠肺炎累計429例 13:542020/04/26 生活 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 全聯拚黑金 現煮咖啡年底衝千店 04:102020/04/28 產業．科技 連2天零確診 連15天無本土個案 04:102020/04/28 生活新聞 梵克雅寶買氣旺 零確診效應 04:102020/04/28 時尚消費 全聯隱藏版便當曝光！網一看驚喊3個字 10:552020/04/28 生活 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 謝忻熱褲太短 坐下「邪惡視角」直露屁股蛋 - 星光 - 時尚 「狼人殺女神」梁以辰外套縫隙微開 車頭燈白到發光 - 星光 - 時尚 「千年一遇空姐」深U泳裝洩深溝 轉身光溜挺美尻 - 星光 - 時尚 全聯歡慶連2天零確診 波蜜靠茶限時第2件0元 - 消費 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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