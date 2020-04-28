全聯因應前2天都零確診，加上持續第15天無本土案例，為感謝台灣全民共同努力防疫，波蜜靠茶（四季青茶/極品紅茶），每瓶580ml、20元，今（28日）、明（29日）限時第2件0元優惠，商品數量以各門市供貨為準，售完為止。