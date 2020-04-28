南韓女子天團TWICE，近日終於開始動工錄製新專輯，並前往濟州島準備拍攝新歌MV，而她們現身機場時的穿搭再次受到網友注意，尤其是回歸團隊的Mina，特殊的褲子設計意外引發話題。

受到新冠肺炎疫情影響，韓國不少活動紛紛取消，讓原本忙碌的藝人們頓時失去工作只能在家休息。已取消多場演唱會的TWICE，除了積極更新Youtube影片與直播與網友互動外，近日也傳出即將推出新專輯，讓粉絲們又驚又喜。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 5:35 張貼

24號突然出現在機場的她們，一現身立即受到大批媒體及粉絲們包圍，原來她們是為了新專輯前往濟州島拍攝MV。只見團員們各個包緊緊，帽子、口罩、外套等都不馬虎，只有Mina特別顯眼，雖然她的打扮跟大家一樣輕鬆又自在，但仔細一看卻發現魔鬼藏在細節裡，Mina以黑色短版帽T搭配牛仔長褲，褲子特殊的挖洞設計讓她露出一小塊腿部肌膚、裡面若隱若現，看起來時尚又性感，引起網友瘋狂討論，也成功製造話題。