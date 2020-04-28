網紅周揚青在4/23（四）在微博發布一封給羅志祥的信，指控男方多次劈腿，更痛批羅志祥道德淪喪，引起軒然大波！但演藝圈渣男可不只這一位，大數軟體今天將利用InfoMiner 即時輿情分析平台，從社群、PTT等由網友熱烈討論公認的男星代表！

在 Instagram 查看這則貼文 羅志祥 Show Lo（@showlo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 上午 3:37 張貼

近期吵得火熱的藝人羅志祥（小豬）當然是榜上第一名！早在前女友周揚青公開分手文前，羅志祥的花邊新聞就從沒間斷，2010年被踢爆疑似性生活複雜感染性病，2014年則是卻陷入與小三糾纏不清的風波，如今又遭逢交往九年的女友指證歷歷，想要擺脫渣男的封號，恐怕是難上加難！

在 Instagram 查看這則貼文 謝和弦R.chord（@chord0415）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 2:14 張貼

謝和弦以作風嗆辣、個性直率聞名，過去常常與前妻Keanna在社群動態上曬恩愛，被稱為「寵妻魔人」。然而，去年12月卻驚爆與直播主莉婭開房間，更毫不避諱公開親密對唱的影片，甚至怒嗆前妻，不承認雙方愛的結晶等荒謬行為，對比往日種種甜蜜，讓人不勝唏噓，更有不少粉絲表示「沒想到阿扣（謝和弦）是這種人」、「怒刪（謝和弦的）歌」。

在 Instagram 查看這則貼文 劉至翰 Chih Han Liu りゅう/スイカ頭（@liuchihhan0204）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 下午 7:28 張貼

八點檔男星劉至翰去年1月被爆出與一名年輕女研究生互動親密疑似外遇，後來又傳因生意失敗負債累累，最後甚至還連累前妻幫忙還債、收拾殘局，劈腿外加拖累前妻，這也難怪讓網友大批花心又不負責任！

說到不顧家庭的渣男，就非男星馬俊麟莫屬了！馬俊麟與女星王瞳在拍攝《大時代》大傳緋聞，讓元配忍無可忍提告。然而，馬俊麟第一時間不是尋求妻子的諒解，而是協同王瞳無預警召開記者會「澄清兩人關係」，絲毫不顧妻子感受，頻頻護航緋聞對象王瞳，被網友怒斥「沒擔當」。

在 Instagram 查看這則貼文 浩角翔起笑一個（@plungonfamily）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 22 日 下午 11:51 張貼

昔日在螢光幕前總展現愛家好男人的阿翔，因被拍到與藝人謝忻街頭擁吻的畫面，好形象一夕之間蕩然無存！事後回應「沒有拿捏好好朋友的分寸」被網友列為渣男語錄，更被砲轟沒道歉誠意，不僅偷吃，還偷吃老婆閨密！