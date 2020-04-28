皮膚表層原本就存在由好菌和壞菌組成的微生態系統，隨著年紀增長、生活習慣改變、天氣變化，造成壞菌量大於好菌量，皮膚也會因此出現發炎、脫皮、敏感等問題，這時候就需要補充皮膚上的好菌！

自然美與韓國合作的保養品牌「PS美美妍」在2020年夏天推出全新商品「素顏修修光圈霜」，由韓國特別為台灣悶熱氣候所研發的全新校色保養概念，超水感質地能為肌膚提供深層保濕，校色調控一抹瞬間提亮膚色，修飾毛孔及瑕疵，水感不死白是不同於一般素顏霜的最大特點，可依個人膚況及需求，疊擦至最佳校色效果，同時防水、控油、持續乾爽一整天，最適合夏日悶熱的天氣使用。

「素顏修修光圈霜」添加獨特PS複合益生菌能強化肌膚屏障、防護外在環境傷害；8種超級莓果柑橘萃取包括阿薩伊漿果、藍莓、黑莓、青檸、檸檬、青柚、甜橙、香蕉，含豐富維生素、類黃酮、鞣花酸、兒茶素及β-胡蘿蔔素等，能賦予肌膚活力，是天然、安全、高效的淨白及抗老成份；另外添加高濃度2%煙酰胺及腺苷, 在韓國是法定核可的抗皺成分，能幫助改善細紋、增加彈力、改善毛孔粗大問題；最後搭配玻尿酸及蘆薈萃取，為肌膚提供深層保濕舒緩。「素顏修修光圈霜」在校色的同時為肌膚提供全天候的修護與保養，是一款真正具有保養功能的超機能亮白日霜，為夏日亮白美肌提供更高效的保養捷徑！

素顏修修光圈霜NT1,280元。（圖／品牌提供）

在疫情期間，大家長時間配戴口罩，造成肌膚缺水、油脂分泌增加、毛孔阻塞、過度磨擦造成泛紅、暗瘡粉刺等肌膚敏感問題。臨床證實，益菌生能促進肌膚好菌生長，有助維持皮膚微生態群平衡，舒緩肌膚不適，同時也能讓膚況穩定，預防敏感問題反覆發生。PS美美妍益生菌保養系列，獨特的PS益生菌活膚科技，對肌膚有調節pH值、提升含水度、幫助角質代謝、提升防禦屏障功能等功效，日間使用「素顏修修光圈霜」幫助全天候防禦外在環境傷害。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看戴口罩前擦「素顏修修光圈霜」修飾膚色又能穩定膚況！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得PS美美妍T8 White Tone Up Cream素顏修修光圈霜*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/7

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。