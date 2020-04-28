疫情之下，「看房子撿便宜」應該是很多人關心的議題。雖然目前尚未因恐慌而有破盤價，不過可以看到成交量下降，新案減少，房市動能趨於保守。一旦疫情影響期拉長，賣方可能會有降價潮與拋貨潮，刺激買盤進駐。

民眾購屋的動機不外乎置產自住的剛性需求與投資導向，房地產雖然是民眾心中最保值的投資標的，但是居高不下的房價，讓不少想買房的民眾受限於預算，將目標轉向25坪以下的「小宅」產品，空間有限，但「低總價」特性，仍受不少購屋民眾青睞，而成為近年房市的主力商品。

不少小資族選擇小宅做為「第一間自己的家」，可以考慮位於捷運週邊、工作機會多的辦公商圈、熱鬧商業區，通常需求性高、轉手性也較高。

▲利用牆面收納及茶鏡延伸空間感，創造視覺放大效果。圖/業者提供

如何讓小坪數的家，每一吋空間都不浪費？專家說，「牆面設計」很重要！

想要收的乾淨又不佔空間，垂直發展就對了。在牆面上安裝層板，取代笨重櫃子，不只有收納功能，還可以當成展示櫃，兼具美觀與機能。

若是搭配「開放式空間」的設計，可以利用雙面櫃作為隔間牆，不僅能符合不同空間收納，也能巧妙的區隔空間，簍空的櫃體設計，可以讓空間感更延伸。大面積的落地窗，加上玻璃隔間或透明夾層，採光效果提升也有放大空間的視覺效果。

▲北投區溫泉路平均單價僅有3字頭。圖/業者提供

嚮往中大坪數的民眾，預算不足以在台北市區置產也別灰心，可以將目光看向台北市的郊區，也有非常好的物件可以投資。北投的溫泉路榮登十大台北親民路段之冠！3字頭即可入手。

雖然距市中心大多有一段路程，但生活機能完善，交通、環境清幽、鬧中取靜，想購入北市門牌，但預算有限的民眾，可趁此時房貸利率低、成數高進場，成為天龍國人。

▲美國在台協會（AIT）近期選定天母蓋宿舍。圖為天母美國學校。圖片取自/中時資料庫

重視居住品質與在意隱私的你，可以選擇進駐士林區的天母，擁有超高綠覆率、悠閒的生活步調，是一大特色。美日僑學校與大使特區的關係，外國人比例偏高，形成兼容並蓄的一種風貌，帶進許多特色餐飲與濃厚的異國風情，深受企業主、台商、華僑以及外商的喜愛。

交通上也無須擔心，地理環境上過個福林橋就到台北。醫療資源過磺溪就到，要娛樂往南走，有士林夜市和便宜的陽明戲院。

區域房市在短暫回檔修正，與新興重劃區建案的「讓利」策略，吸引高端置產族群進場，建商嗅到需求穩定，中大坪數的規劃勢在必行。

擅長興建豪宅的大陸建設，2018年以11.1億元重金買下天母德行東路與忠誠路二段共469.18坪土地。聯上建設也將在年底推出先建後售指標大案「聯上天母」。雖然近年天母的新建案較少，多數建商近期大動作購買土地，想要換屋、置產的天母人或是入主天母的民眾們，下半年可以多多關注這幾個建案。