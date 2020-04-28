伊麗莎白雅頓八小時瞬效潤澤手霜75ml， 1050元。（ 伊麗莎白雅頓提供）

台灣資生堂捐贈台大醫院物資產品照。（ 資生堂提供）

M·A·C VIVA GLAM系列唇膏，770元，不扣除成本全額捐贈。（ M·A·C提供）

雪花秀護手情境圖。（ 雪花秀提供）

swiss perfection口罩肌臉部護膚療程使用的產品。（ swiss perfection提供）

美妝業者持續投入防疫救助，資生堂集團捐贈清潔保養產品予台大醫院一線醫護人員， M·A·C也捐贈100萬元給關愛之家，幫助無國籍兒童、移工、愛滋病患者及受到新冠肺炎影響而需幫助的對象，為其提供防疫相關的必需品、醫療協助以及防疫教育，確保需要幫助的人們能維持穩定良好的生活。

頂級美妝「伊麗莎白雅頓」與美國26家醫院及醫療機構合作，提供「 八小時潤澤霜 」、「八小時瞬效潤澤手霜」等護膚產品，幫助醫生、護理師、第一線抗疫工作者，舒緩因長時間配戴防護面罩及不斷洗手而引起的肌膚問題。

為了向辛苦的醫護人員、藥局相關工作人員致敬，韓國頂級保養品牌雪花秀，即日起至30日，醫事從業人員提供相關工作證，即可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」及免費30分鐘護手療程 。

Swiss Perfection瑞士柏菲妮自5月1日起至5月31日止推出30分鐘「口罩肌臉部護膚療程」原價3600元，體驗價1200元，預約金可全額折抵當日臉部產品的消費，醫護人員及藥局工作人員即日起至5月31日止，持工作證可享指定品項95折之優惠。