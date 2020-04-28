台灣民眾「順時中」，陳時中昨（27日）在流行疫情指揮中心記者會後拿在手上的高達荷蘭焦糖煎餅爆紅造成搶購，微風超市Breeze Super昨湧入詢問及購買人潮，光是昨天下午至晚上熱銷百盒，目前架上現貨所剩不多，已緊急向廠商追加，今立馬推出荷蘭獨家品牌加碼活動，供消費者搶購。
除了高達荷蘭煎餅系列，荷蘭傳統煎餅（袋裝）139元、荷蘭糖漿煎餅199元；微風超市同場加碼荷蘭友誼起司拼盤優惠活動，全為獨家引進的商品，包含荷蘭松露高達80g、荷蘭陳年高達80g、荷蘭莊園熟成高達80g、香蒜香料薄餅、焦糖杏仁榛果，原價980元、特價688元；荷蘭品牌的起司工具Boska則全面85折優惠。
另，為慶祝今天連續第3天零確診，再推出0元優惠，微風APP會員即日起至5月2日，購買ANTICHE TRADIZIONI義大利麵第2包0元再送麵醬一罐，西班牙MARISCADORA罐頭系列同一品項第2件0元，皆售完為止，可趁五一勞動節連假選購。
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