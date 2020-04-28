土地交易市場不受疫情影響，建商搶地依舊熱絡，台南市政府地政局今(28)日舉辦今年第1次區段徵收區土地標售，總底價約為29.85億元，全數標出，標售總金額為36億8133萬餘元，溢價率23.30％，包括達麗建設、遠雄建設等建商皆出手獵地。其中達麗建設成最大贏家，取得超過3000坪土地。

台南地政局今年第1次區段徵收區土地標售，釋出位於中西區中國城暨運河星鑽地區與東區新都心精華地，共6標13筆土地，計有29標封參與投標，全數標脫，這次的標售會吸引多家建商競標，其中達麗建設分別取得第1標及第2標土地，其中第1標1567坪土地，擊敗其餘7家華友聯等各家建商，以總價8.3億餘元，溢價率高達43.9%。單價每坪約53.5萬元。

第2標1574坪土地，最終同樣由達麗建設，以總價8.2億餘元取得，換算每坪單價約52萬餘元。

達麗建設副總經理梁景清表示，此次台南購地並不會立即開發，公司目前推案將著重在台南歸仁高鐵特區，此次標得土地最快也要明年第2季才會銷售，目前初估社區戶數約560戶，將規劃地上15樓集合式住宅，每坪單價約25~26萬元，但實際銷售金額仍待內部評估計算。

然而標售現場出現意外插曲，遠雄建設參與第4、5標土地競標，雖出價均為最高價，卻因為使用私人支票不符合規定，但而失去資格，第4標由台南在地建商百慶建設以總價10.63億餘元取得、每坪約91萬元；第5標則由高雄建商三發地產，以4.9億餘元得標，換算每坪約68萬元。

綜觀標售結果，本次區段徵收區土地推出6標13筆土地為100%標脫，共吸引29標封參與投標。台南市地政局指出，大台南開發區土地，公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，不動產巿場雖面臨全球疫情挑戰，投資人對台南房地產仍然信心十足。