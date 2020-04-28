錢櫃董事嚴智徑。（粘耿豪攝）

針對林森錢櫃大火釀5死慘劇，錢櫃今（28日）下午5點於內湖年代電視大樓，舉辦首次對外說明記者會，也鄭重對社會大眾道歉鞠躬，到場者包括錢櫃董事嚴智徑、錢櫃董事陳勇仁、錢櫃執行長連福財，及錢櫃法務長呂嘉正等。而董事長練台生並未出席，對此嚴智徑表示，董事長對此意外非常悲痛，希望給他一點時間，再對外露面。

錢櫃聲明表示，除這兩天原本因消防安全問題，而停業的6家門市外，全台錢櫃門市也將主動全面暫停營業一周，重新檢討查核相關消防安全設施及管理模式，並加強內部教育訓練，重新建立更周密嚴謹的管理措施，負起應盡的責任，以表達本公司對社會大眾深刻的歉意。

錢櫃指出，林森分店大火造成重大傷亡及社會不安，公司及全體同仁深深自責且痛心，公司責無旁貸，對於不幸罹難者家屬，除原先致上10萬元慰問金外，將另致上100萬元慰問金，並由專人積極協助罹難者家屬處理喪葬，及後續賠償善後事宜；而公司也持續聯繫傷者，加派專人協助後續治，及處理賠償事宜。

錢櫃董事嚴智徑指出，對於消防設備為何遭關閉一事，仍還在調查真正原因，全台門市並不會隨意關閉警報系統，將積極配合檢方調查。