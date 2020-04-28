歐舒丹即將在5/1推出全新「原野之心花舞系列」，以綠意柑橘果香揉合紫雲英，交織而成柔美清甜花果香調，彷彿徜佯漫步於普羅旺斯花田原野之中，流露著女性純真自然的魅力，乍看彷彿漫不經心，卻又流露著一股自信的正向能量，完美演繹柔美強韌卻難以捉摸的個性之美。

其中最值得注目的就是「原野之心花舞淡香水」，以清新柑橘花果香調為主軸，揉合一縷綠意的純淨自然氣息。前調由檸檬、佛手柑、天使草的酸甜柑橘果香作為開場，迎來紫雲英、白錦葵、茉莉所交織而成，富有層次且溫柔細緻的花香氣，綻放出女性溫柔純真的特質，最後伴隨著一抹自然綠意清新的聖禾草、麝香、紅木作收尾，為整體香調注入大自然強韌的純粹魅力，更顯清新、純潔無瑕。優雅柔和的透明玻璃瓶身線條，呼應原野之心花舞淡香水的純淨無瑕氣質；以細緻的草本花卉圖樣加以點綴於特殊的瓶頸，更加凸顯不平凡，呈現柔和中卻不失個性的迷人風情。

原野之心花舞淡香水50ml／NT2,600元。（圖／品牌提供）

本系列還推出沐浴膠、美體乳、護手霜、香氛皂等品項，從沐浴時光一直到就寢前的身體保養，沉浸在清新綠意交織著淡雅花果香氣的芬芳之中，倍感幸福愉悅。護手霜為好攜帶的30ML大小，在頻繁洗手的防疫期間隨身攜帶，每次洗手後仔細擦上護手霜，就算一直碰水或消毒酒精也不需擔心造成雙手乾燥。

歐舒丹原野之心花舞系列香水、沐浴膠、美體乳、護手霜、香氛皂。（圖／品牌提供）

新品上市期間各百貨也有不同的優惠組合，新光三越推出沐浴膠和美體乳的優惠組，遠東、SOGO則推出三支護手霜的優惠組，其他百貨推出三塊香氛皂的優惠組，在歐舒丹門市也有獨家限定的淡香水優惠組合，想要入手新品趁這次優惠超划算！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 歐舒丹小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/7

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