以下4個星座男此生還不完感情債，辜負太多癡情的女人們了！

▍1.射手座

射手男風趣幽默，性格好，很容易吸引到女生的目光。和他相處下來，你越發覺得他灑脫、隨性，那種放蕩不羈愛自由的個性讓人忍不住去靠近他、了解他，慢慢你開始心疼他的無所謂，擔心他的冒險，你淪陷在他憂傷的眼神中，也漸漸被他漸行漸遠的背影傷透了心。

其實像這樣被射手吸引的女生很多，她們愛他的灑脫，愛他的自由，卻渴望他因為自己而停留。但事實上，他憂鬱的眼神不是因為你，他嚮往的遠方也沒有你的位置，他不會輕易愛上誰，也不會輕易為誰收了心。

▍2.雙魚座

雙魚男溫暖又浪漫，總是能夠給你製造各種各樣的驚喜，你的腦海裡全是他給的浪漫，和那些讓你想起來就甜到心底的小情節。你難過時，他會給你肩膀；你生氣時，他會哄你開心；你開心時，他會讓你更開心，他總是暖暖的很貼心。

只是他總是有各種各樣的姐姐妹妹，她們和他有說不完的過去，你看著他單純的樣子，又不忍心說出要他們不再聯繫的狠話，但是她們的相處模式真的一次次挑戰你的忍耐力，他的態度也一次次傷了你的心，他們完全不知道「分寸」二字。

▍3.天秤座

天秤男雙商很高，是很有智慧的，在他面前會讓你覺得安心。他時而像個暖男為你解決尷尬的處境，時而像個大哥給你指引前進的方向。在他面前，你可以任性、撒嬌、傻乎乎，也可以霸道、耍賴、哭唧唧，因為他總有辦法讓你開心，讓你滿意。

但是天秤男的魅力不僅吸引了你，也吸引了其他女生，她們也縈繞在他身旁，也想得到他的關懷。更可恨的是，天秤男似乎天生學不會拒絕，對各色美女無法狠心，又偏偏生得優柔寡斷，感情總是剪不斷理還亂，讓一個個女孩子因為他傷心難過。

▍4.雙子座

雙子男性格好脾氣好，會玩有趣，跟誰都能打成一片。更難得的是，他太懂女生，知道你的煩惱，能為你解決困惑，有時候甚至可以跟你一起罵討厭的人，他真的很暖很有趣，很理解你很懂你，甚至有的時候，會你覺得他真的是全世界最懂你的人，你也慢慢愛上了他。

但是他異性緣太好了，也不是只懂你一個人，他懂千千萬萬的女生，能和她們一起聊到天亮。你不是唯一，她們也不是。他不會為了一棵樹放棄整個森林，也沒有理由要放棄。

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