遠東SOGO復興館勞動節連假快閃優惠，搭上今天延續前2天累積3天零確診，5月1日至3日限時3天推出多項「第2件0元」超值美食優惠，包含Häagen-Dazs、松發肉骨茶、葉味香、第8口鳳梨酥、山頭火等近20個櫃位，指定商品第2件0元。

SOGO復興館點水樓精緻8人套餐，原價9410元、特優價6880元。（SOGO提供）

另，隨著母親節將至，復興館和忠孝館各家餐廳有多款外帶套餐，提供限時預購優惠，「順時中」在家一樣可輕鬆吃好料。復興館有晶湯匙、新葡苑、點水樓等；忠孝館有NARA Thai Cuisine、三合院等。