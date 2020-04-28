SOGO復興館勞動節連假快閃優惠 指定美食第2件0元 20:322020/04/28 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東SOGO復興館勞動節連假快閃優惠，搭上今天延續前2天累積3天零確診，5月1日至3日限時3天推出多項「第2件0元」超值美食優惠，包含Häagen-Dazs、松發肉骨茶、葉味香、第8口鳳梨酥、山頭火等近20個櫃位，指定商品第2件0元。 SOGO復興館點水樓精緻8人套餐，原價9410元、特優價6880元。（SOGO提供） 另，隨著母親節將至，復興館和忠孝館各家餐廳有多款外帶套餐，提供限時預購優惠，「順時中」在家一樣可輕鬆吃好料。復興館有晶湯匙、新葡苑、點水樓等；忠孝館有NARA Thai Cuisine、三合院等。 SOGO忠孝館NARA Thai Cuisine母親節4人套餐，3200元。（SOGO提供） #復興館 #0元 #nbsp #SOGO #勞動節 也許您會感興趣 推薦閱讀 不畏疫情 東區SOGO找GUCCI來助陣 03:062020/04/24 財經 台北東區商圈 將迎三大財神 04:092020/04/24 產業．科技 百貨看好母親節宅商機 客製化消費服務 04:102020/04/24 時尚消費 五一連假 林佳龍：熱門景點將實施總量管制 12:072020/04/25 政治 出具工作事實證明即可申貸 勞工紓困貸款 拚5／1前上路 04:092020/04/26 財經要聞 高市添1例海軍確診 足跡不公布原因曝光 12:042020/04/26 生活 搶五一勞動節商機 麗寶Outlet海發兩千萬抵用券 10:512020/04/27 財經 全聯OFF COFFEE破600店 勞動節熱飲折10元、冰飲折5元 14:042020/04/27 消費 那些年遭惡火的KTV現在成什麼樣？（上） 19:562020/04/27 社會 國內疫情趨緩 台糖橋頭廠五分車勞動節再吸客 17:122020/04/28 財經 時尚熱門新聞 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 - 星光 - 時尚 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 謝忻熱褲太短 坐下「邪惡視角」直露屁股蛋 - 星光 - 時尚 小豬獅子男不知悔改？有交往對象還會到處撩妹的4大星座 - 運勢 - 時尚 「千年一遇空姐」深U泳裝洩深溝 轉身光溜挺美尻 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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