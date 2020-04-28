深受上流社會紳士淑女喜愛的義大利精品Loro Piana，除了品牌經典喀什米爾小羊絨（Baby Cashmere）為人所熟知外，Loro Piana美麗諾羊毛料也是系出名門，18世紀時，西班牙國王曾將珍貴纖細的美麗諾羊毛作為禮物，贈予薩克森選侯國、法國、英國和荷蘭皇室，因此被譽為「國王的禮物」（The Gift of Kings)。

Loro Piana的美麗諾羊毛料不僅輕薄保暖，且散發如絲一般的光澤。（Loro Piana提供）

來自國王的禮物，自然不能等閒，精選上乘的美麗諾羊毛纖維細度的直徑只有12微米，比人類髮絲纖薄6倍，觸感比喀什米爾羊毛更柔軟纖細，與頂級小羊駝毛一般輕盈，這是因為Loro Piana嚴選了全世界最細柔的美麗諾羊毛料裁製服飾，不僅保暖輕盈，還能呈現如絲一般的光澤，為顧客獻上這份「國王的禮物」。

Loro Piana的美麗諾羊毛料以纖維柔軟輕盈著稱，十分保暖舒適，被譽為「國王的禮物」。（Loro Piana提供）

美麗諾羊毛的產量極為珍稀，年產量僅約2,000公斤，相較於世界羊毛故鄉澳洲和紐西蘭全年生產的羊毛高達50萬公噸，美麗諾羊毛的產量僅佔總數的百分之一，即可知道美麗諾羊毛稀有的程度。

Loro Piana的美麗諾羊毛比喀什米爾羊毛更纖細，且與頂級小羊駝毛一般輕盈。（Loro Piana提供）

Loro Piana為了取得最頂級的美麗諾羊毛，早在30多年前即與澳洲和紐西蘭的美麗諾羊毛牧場展開合作計畫，雙方簽訂獨家供貨的長期合約，在合約的保障下，牧場可以無後顧之憂，全力投入養殖生產更纖細、品質更好的羊毛，當初若沒有Loro Piana的先見之明長期支持牧場、以合理價格蒐購頂級羊毛，牧羊戶可能早已放棄生產頂級羊毛，轉而生產容易銷售、較不費工而且成本較低的中級羊毛了。

牧場在Loro Piana長期合約的支持之下，可以無後顧之憂，全力投入養殖生產更纖細、品質更好的羊毛。（Loro Piana提供）

Loro Piana的美麗諾羊毛比喀什米爾羊毛更纖細，產量稀少，因此十分珍貴。（Loro Piana提供）

今日，Loro Piana傳承了三百年前西班牙國王最引以自豪的「國王的禮物」，透過這份禮物，傳遞人類對世界萬物及大自然之美的崇高敬意，並將這份禮物獻給所有熱愛時尚的顧客。